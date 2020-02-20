【魔間行者】上映15年續集有望？　奇洛李維斯曾拜訪驅魔人取經

在2005年，華納兄弟與DC漫畫合作，推出由《紅雀特工》（Red Sparrow）導演Francis Lawrence執導，奇洛李維斯（Keanu Reeves）、麗素慧絲（Rachel Weisz）及沙拉保夫（Shia LaBeouf）等主演的《魔間行者》（Constantine）。雖然電影在當年上映時評價不佳，並認為是失敗之作。然而，隨著時間流逝，電影變成經典。當年奇洛李維斯在籌備這角色時，曾拜訪一位驅魔人。雖然電影最終沒有靈異事件發生，但也涉及到的讓人震驚的故事。

奇洛李維斯為了演好John Constantine一角，專登拜訪真的驅魔人了解角色。（《魔間行者》劇照）

奇洛李維斯搵真正驅魔人預備角色

在電影中，奇洛李維斯飾演的John Constantine是一名擁有陰陽眼的現代版驅魔人。他為了救贖他兒時自殺過而不能上天堂的懲罰，一直不斷把想闖入人間的惡魔打回地獄。因此，奇洛李維斯拜訪一位真正的驅魔人，從而獲得驅魔的技巧。當時奇洛李維斯曾稱：「我跟驅魔人相處了一段時間，我只想知道他們如何工作，倒如怎樣捉住被魔鬼附身的人。」幸好，據奇洛李維斯指出，拍攝電影時並沒有可疑的靈異事件發生。

這一幕，奇洛李維斯出盡力把麗素慧絲按在水內，稍一不慎，隨時讓她溺水。（《魔間行者》劇照）

麗素慧絲險溺斃

雖然沒有靈異事件發生，然而奇洛李維斯及麗素慧絲在浴室的一幕，卻讓劇組心驚膽顫。當時這幕講述奇洛李維斯要把麗素慧絲按在水裡，從而讓她見到地獄。麗素慧絲在拍攝幕後花絮時曾承認，拍攝這幕時確實讓她感到恐懼。因為當時奇洛李維斯握她的喉嚨，並將她浸入浴缸中，而當時奇洛李維斯只能依靠麗素慧絲的訊號才知道她需要空氣，稍一不慎，隨時出事，所以當時的工作人​​員都對她的安全感到緊張。

當時這件外套，原來是男神的私家戰服。（《魔間行者》劇照）

奇洛李維斯私家戰衣拍戲

奇洛李維斯當時曾在不同訪問中承認，在電影籌備前，他根本不知道這角色是甚麼。他續指出，在準備角色前，曾閱讀一些漫畫以了解角色的特質。然而，他表示，直到穿上戲服才真正感到與角色有聯繫，特別是當他穿上那件外套時，而原來這件外套並非戲服，而是奇洛李維斯本人的。

奇洛李維斯指出，他穿上這件外套才真正感到與John Constantine有聯繫。（《魔間行者》劇照）

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奇洛李維斯曾猶疑是否參演《魔間行者》

其實，奇洛李維斯曾質疑是否參演《魔間行者》。據奇洛李維斯在2012年接受《IGN》訪問時表示，他收到《魔間行者》劇本是剛完成拍攝《廿二世紀殺人網絡3》。當時奇洛李維斯曾猶疑是否接拍，皆因《魔間行者》是導演Francis Lawrence的處女作，當時導演拍攝音樂MV居多，而奇洛李維斯則剛與華高斯基姐妹（前稱：華卓斯基兄弟）完成合作。最終，奇洛李維斯被導演的熱情及想法打動。

奇洛李維斯曾猶疑是否接拍，但見到導演Francis Lawrence（左）的電影熱情，最終應承接拍。（IMDb 圖片）

奇洛李維斯超想開拍《魔間行者》續集

最後，奇洛李維斯曾在去年大爆，他非常喜歡《魔間行者》，並指出希望有天可以再演John Constantine。他稱：「我一直都想再成為John Constantine，我愛那個世界，也愛那角色。我非常渴望演這角色及在那世界中狂奔。」雖然是否開拍《魔間行者》續集仍是未知之數，但有外媒不時傳出華納兄弟有意添食。趁今年是《魔間行者》上映15周年，不如順道宣布開拍《魔間行者》續集，一圓影迷及奇洛李維斯的心願。