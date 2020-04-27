古天樂Sammi合體派口罩行善　四度合作封堪稱最佳螢幕情侶

李珊珊昨晚（27日）在微博上載與古天樂、鄭秀文（Sammi）及甘比的合照，一行人一起落區派口罩行善，不少網民看見昔日螢幕情侶古仔與Sammi再度合體紛紛表示興奮。

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Sammi單眼自拍，相當可愛。（鄭秀文微博）

李珊珊上載四人合照，留言說：「謝謝您們，帶來一個有意義、大得著、滿笑聲的一天，而甘比亦於微博分享同一張照片說：「今天很開心能夠與志同道合的一班朋友，Sammi，古仔同珊珊一起落區派口罩，為社會出一點綿力，很是值得！人間有情，希望大家繼續保持正能量的心，迎接美好的明天！共同抗疫，大家努力」。至於Sammi就上載沒有戴口罩的單眼自拍照，當日她的Hip Hop造型獲得不少網民讚賞。

去年古仔為Sammi個唱擔任嘉賓，開金口唱《男朋友》。（資料圖片）

Sammi與古仔於1999年播出的TVB劇集《寵物情緣》中首度合作，之後二人轉戰大銀幕繼續演一對，分別在賀歲片《百年好合》、《戀上你的床》及《高海拔之戀2》三度合作，情侶檔形象深入民心。Sammi與古仔不止一次傳出緋聞，但二人最終沒有走在一起，但成為多年好友，去年古仔與Sammi生日均有相約一起慶祝。