《驚天營救》影評︰雷神x羅素兄弟聯手！11分鐘打戲一Shot落勁爽

一部電影如果有一些合作的概念總是能吸引觀眾的注意，「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）加上《復仇者聯盟》系列的導演喬羅素（Joe Russo）編劇，這樣的合作是不是能讓你期待一下呢？
Netflix的最新電影《驚天營救》（Extraction）正是他們一起合作的作品，而這也是一部非常值得一看的電影，好看程度會讓我覺得可惜沒有在戲院上映，以這部片的規格要拉到院線展現大螢幕及聲光效果絕對是絕佳享受，只能在家裡透過小小的螢幕觀賞實在有點可惜。回歸到最開始的問題，《驚天營救》好看嗎？我認為，非常正！
按圖睇《驚天營救》精彩劇照：
整體劇情老套路了，一名傭兵因為遭遇奇襲導致正在執行的任務出現變卦，這次的任務是拯救一個孩子，而這個孩子讓傭兵想到自己的小孩，所以無論如何都要救出這個孩子，哪怕是犧牲自己。好吧，我得說這樣的劇情內容實在是沒什麼有趣的，但《驚天營救》好看的不是在這裡，而是在電影的動作場面與細節。
整體劇情老套路了，一名傭兵因為遭遇奇襲導致正在執行的任務出現變卦，這次的任務是拯救一個孩子，而這個孩子讓傭兵想到自己的小孩，所以無論如何都要救出這個孩子，哪怕是犧牲自己。好吧，我得說這樣的劇情內容實在是沒什麼有趣的，但《驚天營救》好看的不是在這裡，而是在電影的動作場面與細節（《驚天營救》劇照）
首先，《驚天營救》擁有符合爽片所需要的動作場面，主角Tyler（基斯咸士禾夫飾）獨自一人從歹徒手裡將孩子救出來，並面臨許多敵人的追擊，槍槍爆頭的爽快感非常適合喜歡槍戰類型的觀眾。其二是一場一鏡到底的追擊戰，這追擊戰真的令人感到緊張又刺激，而其中的攝影也是豁出去了。
如果你已經看過《驚天營救》，裡面有個場口是Tyler帶著孩子從這棟跳過另外一棟房子的屋頂上，攝影師也跟在後面一起跳了過去，連收音都不小心收進去了，相當的敬業！而整個一鏡到底的拍攝手法讓動作場面更有臨場感之外，也讓人相當佩服導演與攝影師的功力。
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***SPOILER ALERT!!! Only check out this video if you want to see behind the scenes footage of how we pulled off some of the hard hitting action from EXTRACTION, coming out in just 4 DAYS! Big thanks to @danielstevens1 @t_witte @ropetechhawaii and the entire stunt team for helping create an incredible sequence. 🙏🏼 #extraction #bestonerever #chrishemsworth #therussobrothers #makingmovies #action #stunts #geterdone #gratitude
前面提到為了拯救那小孩主角哪怕犧牲自己——Tyler的犧牲雖然有些牽強，但編劇在構思時的確把角色的作用發揮得相當不錯，殺了Tyler的那孩子，從一開始，第一次與Tyler相遇、到最後開槍殺了Tyler，令他有著自己的故事線，這是一條相當不錯的支線，我喜歡這樣的走向。整個故事相當完整，對於《復仇者聯盟》系列這麼多英雄的掌握都能做的相當不錯的導演喬羅素（Joe Russo），對於角色少很多的《驚天營救》自然在改編上會比較簡單一點，呈現效果也相當不錯。
（《驚天營救》官方宣傳海報）
總結《驚天營救》，你能在電影當中看到相當精彩的動作場面，拳拳到肉槍槍爆頭的快感，如果這週末你在家無聊，非常推薦可以看看這部由雷神與《復仇者聯盟》導演合作的電影《驚天營救》。
片名：驚天營救（Extraction）
導演：Sam Hargrave
級別：16+
類型：動作
年份：2020
片長：116分鐘
推薦：8分
【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】