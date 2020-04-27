《驚天營救》影評︰雷神x羅素兄弟聯手！11分鐘打戲一Shot落勁爽

一部電影如果有一些合作的概念總是能吸引觀眾的注意，「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）加上《復仇者聯盟》系列的導演喬羅素（Joe Russo）編劇，這樣的合作是不是能讓你期待一下呢？ Netflix的最新電影《驚天營救》（Extraction）正是他們一起合作的作品，而這也是一部非常值得一看的電影，好看程度會讓我覺得可惜沒有在戲院上映，以這部片的規格要拉到院線展現大螢幕及聲光效果絕對是絕佳享受，只能在家裡透過小小的螢幕觀賞實在有點可惜。回歸到最開始的問題，《驚天營救》好看嗎？我認為，非常正！

按圖睇《驚天營救》精彩劇照：

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整體劇情老套路了，一名傭兵因為遭遇奇襲導致正在執行的任務出現變卦，這次的任務是拯救一個孩子，而這個孩子讓傭兵想到自己的小孩，所以無論如何都要救出這個孩子，哪怕是犧牲自己。好吧，我得說這樣的劇情內容實在是沒什麼有趣的，但《驚天營救》好看的不是在這裡，而是在電影的動作場面與細節。

整體劇情老套路了，一名傭兵因為遭遇奇襲導致正在執行的任務出現變卦，這次的任務是拯救一個孩子，而這個孩子讓傭兵想到自己的小孩，所以無論如何都要救出這個孩子，哪怕是犧牲自己。好吧，我得說這樣的劇情內容實在是沒什麼有趣的，但《驚天營救》好看的不是在這裡，而是在電影的動作場面與細節（《驚天營救》劇照）

首先，《驚天營救》擁有符合爽片所需要的動作場面，主角Tyler（基斯咸士禾夫飾）獨自一人從歹徒手裡將孩子救出來，並面臨許多敵人的追擊，槍槍爆頭的爽快感非常適合喜歡槍戰類型的觀眾。其二是一場一鏡到底的追擊戰，這追擊戰真的令人感到緊張又刺激，而其中的攝影也是豁出去了。

如果你已經看過《驚天營救》，裡面有個場口是Tyler帶著孩子從這棟跳過另外一棟房子的屋頂上，攝影師也跟在後面一起跳了過去，連收音都不小心收進去了，相當的敬業！而整個一鏡到底的拍攝手法讓動作場面更有臨場感之外，也讓人相當佩服導演與攝影師的功力。

前面提到為了拯救那小孩主角哪怕犧牲自己——Tyler的犧牲雖然有些牽強，但編劇在構思時的確把角色的作用發揮得相當不錯，殺了Tyler的那孩子，從一開始，第一次與Tyler相遇、到最後開槍殺了Tyler，令他有著自己的故事線，這是一條相當不錯的支線，我喜歡這樣的走向。整個故事相當完整，對於《復仇者聯盟》系列這麼多英雄的掌握都能做的相當不錯的導演喬羅素（Joe Russo），對於角色少很多的《驚天營救》自然在改編上會比較簡單一點，呈現效果也相當不錯。

（《驚天營救》官方宣傳海報）

總結《驚天營救》，你能在電影當中看到相當精彩的動作場面，拳拳到肉槍槍爆頭的快感，如果這週末你在家無聊，非常推薦可以看看這部由雷神與《復仇者聯盟》導演合作的電影《驚天營救》。

片名：驚天營救（Extraction） 導演：Sam Hargrave 級別：16+ 類型：動作 年份：2020 片長：116分鐘 推薦：8分

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