五角大樓公開影片確認UFO存在　曾力證51區傳聞︰重要秘密基地

外星文明是否存在，一直存有爭議。美國國防部在當地時間星期一公開三條影片，雖然未見外星人蹤影，但記錄了不明飛行物體以極高速在空中和海面之間移動的畫面，算是一個官方承認有不明飛行物體出現。 其實在電影世界裡，都有不少以外星文明為主題的電影，當中包括經典科幻電影《ET外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）及《天煞-地球反擊戰》（Independence Day）等。每當外星文明出現，總會讓影迷聯想到美國51區，究竟這是一個甚麼地方呢？

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《天煞異降》是講述12艘太空船突然降臨在地球上，並在社會造成巨大騷動。（《天煞異降》劇照）

據美國哥倫比亞廣播公司報道，三條影片其實曾在不同渠道曝光，而美國海軍曾在去年9月確認三條影片的真確性。當時海軍發言人Joe Gradisher接受《CNN》訪問時稱：「這是不明航空現象頻繁入侵我們的訓練場，而入侵也對我們的飛行員的安全及運作構成威脅。」在2016年上映的《天煞異降》，是講述太空船突然降臨在地球上，並瞬間在社會造成巨大騷動。然而，在電影中，合共12艘太空船降臨到地球上。

在電影世界裡，電影人不時以外星文明為電影主題。（《天煞異降》劇照）

今次五角大樓重新發布這三條影片，是為了釐清影片真確性及是否有更多內容的誤解。五角大樓發言人Sue Gough稱：「經過全面調查後，國防部確定，經授權發布的非機密錄像，並不會洩露軍方任何敏感的資訊，也不會影響日後任何調查。

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在《天煞-地球反擊戰》中，51區都被毀滅。（《天煞-地球反擊戰》劇照）

三條關於不明發行物體的影片再次曝光，再讓大家聯想到51區。這個位於美國內華達州林肯郡，並有一個空軍基地，而此區一直被認為是美國研製飛行器的地方。直到2013年，一份解密後的美國中央情報局報告中，承認了51區的存在。雖然該文件多處被塗黑，但也首次解釋了51區的用途。該區由國防部管理，是一處極為重要的秘密軍事基地，肩負推動軍事科技發展的重任。

五角大樓重新發布這三條影片，並首次承認曾遇見不明飛行物體。（Gimbal 影片擷圖）

其中一份文件是「MJ-12」，該文件記載了一個由12人組成的秘密委員會。據了解，這組織由美國時任總統杜魯門在1952年授權，用意在於隱瞞1947年7月發生的羅茲威爾飛碟墜毀事件、如何使用回收得來的外星科技，以及美國在未來應如何應對地球以外的生物。在1984年，幽浮學學者Jaime Shandera證實該秘密組織真實存在。

不少關於外星文明的電影，都會出現51區。美軍形容這區為軍事重地。（Getty Images）

對於喜歡科幻電影的影迷，相信對51區不會感到陌生。如在《變形金剛：狂派再起》（Transformers: Revenge of the Fallen），狂派的麥加登就關押於此，當時電影稱為第7區；在《天煞-地球反擊戰》中，外星文明都攻擊了這地方。其他涉及51區的電影包括《ET外星人》及《S8驚世檔案》（Super 8）等。