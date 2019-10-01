【星際任務】月球背面傳有外星文明居住　連霍金都警告勿再登月？

由畢彼特（Brad Pitt）及湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）主演的科幻電影《星際任務》（Ad Astra）再次掀起一股太空熱潮。戲中部份的科技雖然目前人類仍然未能達到，如從地球建「天梯」連接太空及火星殖民計劃等。 除此之外，電影還探討了非常神秘的月球背面，究竟這個地方隱藏著秘密呢，連網上都有報導指出，著名物理學家霍金（Stephen Hawking）曾警告人類不要登陸月球，究竟月球隱藏著什麼危機呢？

月球究竟有沒有外星文明居住，一直是不少太空愛好者討論的話題。（《星際任務》劇照）

月球背面是指月球永遠背對地球的那一面，而月球背面的首張影像，是由前蘇聯的月球3號（Luna 3）無人探測器在1959年10月7日拍攝得來。人類直到阿波羅8號（Apollo 8）在1968年執行環繞月球任務時，才直接用眼睛看到月球背面。當時有幸用肉眼看到月球背面的太空人William Anders這樣描述：「背面看起來像我在孩童時玩過一段時間的沙堆，它們全都被翻起來，沒有邊界，只是一些撞擊痕跡和坑洞。直到今年1月，人類探索月球有了新的里程碑。據當時中國官方傳媒指，「嫦娥四號」的探測器成功在月球的Von Kármán環形山著陸，達成了人類探測器首次造訪月球背面的任務。

登陸月球一直是人類探索宇宙的首要目標。（《星際任務》劇照）

月球背面是什麼？

月球已經繞著地球公轉超過45億年，由於受地球的重力拖引，使月球的自轉速度與公轉同步。因此，月球自轉一周，與圍繞地球公轉一周的時間都是約28天。這代表月球總是以同一面面對地球，而我們從地球無法看到的那一面，就是月球背面。

在星際任務》中，人類從地球建「天梯」連接太空。（《星際任務》劇照）

月球背面除了是人類無法從地球看到的那一面外，由於月球本身遮擋住無線電訊號的緣故，所以很難維持與地球的通訊。當年阿波羅8號圍繞月球飛行時，在飛到月球背面時，也是無法跟地球聯絡。至於「嫦娥四號」任務則透過中繼衛星解決了這個難題。

「嫦娥四號」的探測器成功達成了人類探測器首次造訪月球背面的任務。（中新社）

阿波羅17號曾遇不明飛行物體 霍金警告勿再登月？

人類對征服月球的心不息，特別是對月球背面充滿好奇。坊間一直都流傳不少關於月球背面的傳聞，當中最引人入勝是1972年阿波羅17號（Apollo 17）完成任務後，美國隨即結束登月計劃。之後近40年都再沒有登月的任務。當時傳出曾參加任務的美國太空人表示，在月球發現不明飛行物體，於是美國太空總署被迫發棄登月任務。至於前五次的登月任務，美國太空總署都選擇了月球的正面，正因他們知道月球背面可能有外星人居住。

阿波羅17號成任務後，美國隨即結束登月計劃。（Wikipedia 圖片）

除此之外，在1987年蘇聯人造衛星從月球背面發來的傳真照片發現，月球背面隕石坑內竟有一架美軍在二戰時期失蹤的轟炸機。當時有指美國及蘇聯兩國科學家打算成立一個特別小組進行秘密調查。然而在翌年7月，蘇聯再次掃瞄該地區時，轟炸機卻消失。當時有份協助調查的美國專家指出，該架轟炸機在7月22日從月面失蹤。

有傳聞指英國著名物理學學家霍金警告人類勿再登月，最後證實是假消息。 （NASA 圖片）

不過不少月球傳聞都證實是假消息，當中包括網上流傳已故英國著名物理學學家霍金，曾警告人類不要再登月，皆因外星人住在月球背面。甚至有網上傳聞稱，美國和蘇聯在1976年曾經合作發射阿波羅20號，並發現月球背面一有一個遠古城市及不知名飛行物。雖然最後證實是愚人節笑話，但相信月球背面的傳聞會一直流傳，直到人類真的踏足這一面。