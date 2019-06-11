【變種特攻：黑鳳凰】「奮進號」穿梭機服役18年　最後任務遇UFO

正在上映的《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）受制於迪士尼收購20th Century Fox的影響。雖然電影是「變種特攻系列電影」最終章，但卻未能為該系列電影畫上完美句號。雖然如此，但戲中仍然有不少值得討論的地方，當中包括戲中所講，在1992年受到太陽耀斑能量損毀的「奮進號」穿梭機。翻閱歷史，原來「奮進號」在美國航空史上有非常重大的影響。

在電影中，「奮進號」穿梭機在1992年遭遇太陽耀斑，導致穿梭機損毀，最終要靠變種特攻協助。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

1986年1月「挑戰者號」穿梭機爆炸，事故造成7名太空人喪命。於是美國政府開始建造「挑戰者號」的繼承者「奮進號」。六年後，「奮進號」在1992年5月展開首次太空之旅。在美國航天史上，「奮進號」一共執行了25次任務，直到2001年5月，為美國太空總署服務了19年，累計航程近2億公里，即圍繞地球飛行超過4,600圈。

變種特攻接到「奮進號」穿梭機求救訊號，立刻到太空展開救援工作。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

「奮進號」名字由來

「奮進號」穿梭機是唯一一架由學生命名的穿梭機，也是首架以公開徵名的方式來決定穿梭機的名字。美國太空總署在1988年向全美中、小學生舉辦了全國穿梭機命名比賽。當時美國太空總署為命名比賽設有限制，希望穿梭機的新名字能與歷史上遠洋航行或探險有關。最終，新的穿梭機的名字是Endeavour，與18世紀，由英國皇家海軍軍官James Cook領航的H.M.S. Endeavour同名，當時此航程發現了南太平洋。

「奮進號」今次在太空遇到太陽耀斑，雖然救下了所有太空人，但卻令Jean把所有能量吸收入體內。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

「奮進號」完成多項重大任務

「奮進號」穿梭機除了是首架以公開形式徵名的穿梭機外，他在1991處女航歸來時，是首架使用減速傘降落的穿梭機。之後的其他穿梭機都加裝了這個減速系統。雖然擁有全新的減速傘，但「奮進號」穿梭機大部份裝備卻是舊酒新瓶，因為「奮進號」很多內部裝置都是用之前「發現號」及「亞特蘭提斯號」所剩下的配件。據官方報告指出，這回收計劃令「奮進號」的建造成本降至只需17億美元。

「奮進號」穿梭機是唯一一架由學生命名的穿梭機，而其名字是跟英國皇家海軍軍官James Cook領航的H.M.S. Endeavour同名。（NASA 圖片）

除此之外，「奮進號」在1993年完成了首次哈勃太空望遠鏡維修任務。7位太空人完成了複雜的維修任務，成功挽救了這台昂貴的望遠鏡。協助維修哈勃太空望遠鏡都不是最厲害，「奮進號」還成功把把美國團結號節點艙送入太空，並與俄羅斯另一組件曙光號功能貨艙對接，形成了國際太空站的雛形。

「奮進號」完成了多項重大任務，包括維修哈勃太空望遠鏡任務。（NASA 圖片）。（NASA 圖片）

最後任務遇見造型古怪的不明飛行物體？

在2010年「奮進號」最後一次飛行任務中，當時「奮進號」正在向太空推進，其拋下的燃料箱在天空中墜落，但旁邊突然出現一個類似太空槍形狀的白色物體不斷旋轉，但這物體最後被雲層遮蔽著。當時此片段引起很大迴響，有陰謀論者認為是「白騎士衛星」，即在地球軌道上繞行了數千年的外星飛船。

其實美國太空總署在1998年，一張太空照片中出現了一個黑色的不明飛行物體，當時已有陰謀論者認為是黑騎士衛星，即另一在地球軌道繞行數千年的外星飛船，兩件事件極為神秘。

有陰謀論者認為是「白騎士衛星」。（UFO Today 網上擷圖）