【星際任務】海王星尋找外星生物　科學家列3大環境因素證冇可能

由畢彼特（Brad Pitt）主演的《星際任務》（Ad Astra），講述主角父親單獨到海王星尋找外星生命跡象而失聯，其子於是決定穿過太陽系，去尋找在20年前失蹤但仍可能生還的父親。雖然人類對浩瀚宇宙所知有限，但海王星真的有外星文明存在嗎？適逢今年是人類登月50周年，趁這機會，讓大家重新了解這個宇宙。

《星際任務》由畢彼特主演，電影獲得不俗評價。（《星際任務》劇照）

分別在2013年及2014年上映的《引力邊緣》（Gravity）及《星際啟示錄》（Interstellar），成功掀起一股太空熱潮，但今年的《星際任務》似乎反應一般，未能接力加熱。然而，這類科幻太空電影的討論度一向非常高，當中最想討論是科學與天文知識的設定是否正確。至於今次戲中所提及的設定是否合理呢，就交由大家自行判斷。

《星際啟示錄》當年上映時成功掀起一股太空熱潮。（《星際啟示錄》劇照）

太空尋親

先由劇情說起，《星際任務》講述由湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）飾演的Clifford McBride，在20年前啟程前住外太空尋找外星生物時失蹤。由畢彼特飾演的兒子，是工程師Roy McBride，一直以為父親已死。直至地球受一連串來自海王星的電湧衝擊，懷疑其父還在生，於是決定派畢彼特出發去尋找父親下落。

電影的時間背景是未來，人類對太空科技有一定水準，從地球建了「天梯」探索宇宙，可是「天梯」某日突遭不明的電湧波突襲，「天梯」被毀兼死傷無數。後來經過調查後發現，Roy McBride父親在20年前曾在參與尋找外星生物「Lima Project」的太空船上。當年以為無人生還的太空船，被發現在海王星軌道上飄浮，於是Roy McBride決定前住海王星一探究竟。

《引力邊緣》叫好叫座，還在奧斯卡金像獎中囊括多個大獎，包括最佳導演獎。（《引力邊緣》劇照）

海王星存在外星生物？

海王星以羅馬神話中的Neptunus來命名，因為Neptunus是海神王，所以被稱為海王星。海王星體積是繼木星、土星、天王星後，在太陽系中體積第四大的行星，其質量大約是地球的17倍。不少人認為，海王星作為一個冰巨行星沒有理由不能繁衍出生命。

由畢彼特飾演的Roy McBride，在20年後決定出發尋找父親的下落。（《星際任務》劇照）

在一般情況下，太陽系中離太陽越近的行星，其溫度會越高。由於海王星是太陽系八大行星中距離太陽最遠的星球，所以其表面溫度也是在八大行星中最低。另外，海王星擁有太陽系中最強烈的風。經科學家探測發現，海王星上的風速非常快，比音速還要快，其速度能達到每小時2,100公里。這樣的風速遠比地球上的龍捲風的速度還要快，地球上最強烈的龍捲風也才僅達到每小時500多公里的速度。在海王星上如此強烈的風暴下，幾乎沒有生物能夠生存下來。

在《星際任務》中，人類成功從地球建了「天梯」，連接太空。（《星際任務》劇照）

雖然海王星與地球一樣，外觀都呈現出藍色，然而海王星外觀之所以呈現藍色，是因為它的大氣層中含有甲烷。海王星上大氣層的主要成分還有氫和氦。雖然海王星與地球一樣有磁場和極光的存在，雖然海王星外表非常冰冷，其雲頂溫度達攝氏負218度，但其核心的溫度卻高達攝氏7,000度。在表面低溫、大風暴、甲烷及核心高溫下，都讓科學家肯定海王星上無生命體存在。