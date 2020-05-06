金像獎完整賽果｜《少年的你》掃8獎成大贏家　周冬雨爆冷封后

撰文：王誦賢
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第39屆香港電影金像獎因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，實體形式頒獎禮取消，香港電影金像獎史上首次改以串流直播形式公布賽果。最終，《少年的你》奪得8大獎項，成為大贏家。
由曾國祥執導的《少年的你》奪得8大獎項，成為大贏家。（《少年的你》劇照）
第39屆香港電影金像獎完整賽果
最佳電影：
《少年的你》
最佳導演：
《少年的你》曾國祥
最佳編劇：
《少年的你》林詠琛、李媛、許伊萌
最佳男主角：
《叔·叔》太保
最佳女主角：
《少年的你》周冬雨
最佳男配角：
《麥路人》張達明
最佳女配角：
《叔·叔》區嘉雯
最佳新演員：
《少年的你》易烊千璽
最佳攝影：
《少年的你》余靜萍
最佳剪接：
《葉問4：完結篇》張嘉輝
最佳美術指導：
《花椒之味》張兆康
最佳服裝造型設計：
《少年的你》吳里璐
最佳動作設計：
《葉問4：完結篇》袁和平
最佳音響效果：
《葉問4：完結篇》李耀強、姚俊軒
最佳視覺效果：
《掃毒2天地對決》余國亮、馬兆富、梁偉民、何文洛
最佳原創電影音樂：
《金都》林二汶
最佳原創電影歌曲：
《少年的你》FLY
新晉導演：
《金都》黃綺琳
最佳亞洲華語電影：
《大象席地而坐》
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