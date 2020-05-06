影帝林家棟零片酬撐《手捲煙》　陳健朗自編自導都冇得話晒事？

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，香港電影界可謂步入寒冬，全港戲院自3月28日起停業至5月7日，「限聚令」亦限制外景拍攝的人數不可多於4人，否則需申請不反對通知書，電影圈受重創，台前幕後手停口停。電影工作者總會會長田啟文（田雞）4月中召開記者會時更說，由2020年1月1日起香港電影界只開過一部戲，就是由陳健朗執導，林家棟、袁富華主演的首部劇情片《手捲煙》，並於頒布限聚令前拍攝完畢（現時由郭富城及賴雅妍主演的《斷網》亦已投入拍攝）。

林家棟零片酬接拍《手捲煙》希望回饋電影業。（劇照）

《手捲煙》講述一個潦倒的退役老兵及一個邊緣掙扎的南亞青年在重慶大廈相遇，二人從互相利用到惺惺相惜，並在相處中重新找到自己的故事。2017年憑《樹大招風》奪得影帝殊榮的林家棟更希望回饋行業，以零片酬接拍《手捲煙》；支持新導演之餘，更希望電影界更多人有工開。

+ 3 + 2

《手捲煙》的導演陳健朗周二（5日）在出席ViuTV全新愛情懸疑劇《歎息橋》記者會時，接受《香港01》訪問便談到電影現時進入後製階段：「希望趕得切今年年尾上到，但首先剪出嚟嘅版本要過到自己、講到想傳遞畀觀眾嘅訊息！」雖然由朋友擔當剪接的崗位，但作為導演的陳健朗都落力Mon實：「導演要梳理所有嘢，有時原來自己拍、自己寫再剪係會有盲點，剪接就係重新建立一樣嘢，然後有新嘅Impact。創作就係集體嘅事，無論係電影、電視劇、舞台劇如是，大家一齊去生產新嘅嘢，而唔係只遵從自己嘅角度、我要做最大！」