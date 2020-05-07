周冬雨封后離不開曾國祥　倪妮令謀女郎承傳位置斷層

第39屆香港電影金像獎日前各獎項已塵埃落定，當中最激烈之爭就非「最佳女主角」一獎莫屬，該獎最終由內地女星周冬雨奪得。憑電影《少年的你》摘下影后的她是內地第一位90后包辦港澳台影后（《金馬獎》﹑《金像獎》﹑《澳門國際影展》），同時是謀女郎（張藝謀）中第三位奪得最多影后之人，因此不少網友就認為張藝謀的眼光獨到成就了一位明星。

正正因為周冬雨是謀女郎之一，隨即引來大家討論另一位謀女郎倪妮，事關她同周冬雨的演藝起步差不多，但萬萬沒想到二人的電影成績可以差那麼遠，導致謀女郎在80後這個階段斷了層。

周冬雨是內地第一位90后包辦港澳台影后。（視覺中國）

周冬雨同倪妮的出道時間差不多，二人的起步點都是拍攝張藝謀的電影而走紅，前者是2010年憑《山楂樹之戀》而廣為人知，而後者則以《金陵十三釵》紅遍大江南北，一前一後橫空面世，是外界非常看好的兩大謀女郎。

事實上，在差不多的出道時間與好資源在手，倪妮是最先被看好會跑出的人。因為她的外在條件比起周冬雨優秀，姣好的外型與精緻的五官，似乎是做明日之星的好條件。再加上她所拍攝的電影《金陵十三釵》在當年哄動全球，單是內地的電影票房就超過5億人民幣，遠遠超過周冬雨《山楂樹之戀》的1億6千萬人民幣。

倪妮因為《金陵十三釵》走紅的。（視覺中國）

可是自《金陵十三釵》之後，倪妮所接拍的電影大不如前，盡管有一些是大製作可是難超過《金陵十三釵》，就好似《我想和你好好的》﹑《奇門遁甲》等，總是令人記憶點不足夠。其實倪妮的資源與演技不比周冬雨差，只能夠說她目前還沒有找到自己的定位，不清楚自己的戲路，這一點周冬雨就相當清楚。

倪妮近年拍的電影成績大不如前。（視覺中國）

另外，身為電影演員其實最好少拍攝電視劇與接綜藝節目，因為如此一來會給人一種高級感與新鮮感。但倪妮這些年就不停拍攝電視劇，作品亦沒有大紅大紫。除此之外，有細心的網友更發現倪妮似乎將重心放在時尚圈發展，在這一個界別她的確非常出色，可是始終不是代表作。另外，還有在挑選劇本﹑合作對象上亦似乎缺乏運氣，只可以說在娛樂圈發展是七分靠運氣三分靠打拼。

倪妮作為80後謀女郎最有名氣的女星之一，可是因為電影成績不佳關係，她令謀女郎80後這一代斷了層。因為60後的代表是鞏俐﹑70後的代表是章子怡，到她這一代就沒有代表之人了。

謀女郎中鞏俐﹑章子怡成績最突出。（視覺中國）

相比周冬雨她就似乎好清楚自己的戲路與方向，長相平平的她因為不出眾的外表而特別獨樹一幟，總是給人一種靈氣感覺。正因為如此所以在塑造角色的時候，她特別突出人物個性令觀眾特別有印象，因為她自身帶有的樸素﹑平凡氣質，令她出演低下層角色的時候特別入型入格，所以演出會打動觀眾，《七月與安生》﹑《山楂樹之戀》就是最好例子。

周冬雨的平凡氣息成就了她影后寶座。（視覺中國﹑網上圖片）

當然，外型上的平凡令她接其他角色的時候有所局限，就好似她難出演大女主戲﹑高貴公主類的角色，可是她明白知道自己的長處在那一邊，所以目前這個階段有局限並不重要。事關低小人物的角色﹑故事類型多得很。我們只能夠期待她接下來的人生經歷多一些，或許出演其他角色時同樣會成功呢？

周冬雨年紀輕輕包辦多個影后，最大功勞都是導演曾國祥，二人合作相輔相成取得最好成果。等同於張藝謀成就鞏俐，王家衛成就章子怡，所以在這一方面倪妮似乎缺乏了一位相輔相成的導演。

周冬雨同曾國祥合作似乎好成功。（視覺中國）