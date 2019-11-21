爆有新戀情夜奔陳坤家　31歲倪妮回應：只是兄妹

內地人氣女星倪妮同陳坤在一起了？近日倪妮被媒體影到登上陳坤的專屬座駕，隨後該車輛就駛進了男方的家中，因而被外界猜測二人關係不簡單，即登上微博熱搜廣受討論。

據內地媒體指出就在近日倪妮相約好姐妹舒淇深夜聚餐，二人作為女神級人物卻打扮非常低調，均穿上厚厚的棉衣又戴帽非常貼地。而在用餐完畢之後二人就互抱道別就各自散去。當舒淇登上座駕之後，倪妮就與助理登上另一座駕離開，不過就被媒體發現該座駕非常眼熟，觀察之下才發現正是陳坤的專屬車輛，隨後她就登車離開駛進去陳坤的家中。不禁令人聯想到二人同時用一部車輛，而且女方又對男方家中的環境非常熟悉，這一種行為根本就是情侶所為。

倪妮相約好姐妹舒淇深夜聚餐。（娛扒光微博圖片）

當緋聞愈傳愈烈的時候，陳坤率先在個人微博對外公開澄清，表明二人的關係只是「兄妹」而已：「成了鄰居更能多聚，蹭吃蹭喝其樂融融。稱兄道妹，歡樂互嗆，兄妹怡怡。吃瓜吃瓜，吃完散吧 ​​​。」隨後倪妮亦在微博貼文：「沒有戀情，只是兄妹，新家暖居，勿當吃瓜群眾，散了散了。 」原來只是女方搬了新家，成為陳坤的新鄰居，只是一場誤會而已。

倪妮與陳坤先後公開澄清，二人的關係只是兄妹而已。（倪妮微博圖片）

不過這一種「稱兄道弟」的關係在外界看來並不簡單，事關台灣藝人謝忻與阿翔就是一個例子。二人稱兄道弟13年最後兄妹情越矩，超過該有的尺度擦出火花，女方間接做了小三，事件引起高度關注。另外，在許多女生的心中是非常討厭這一種「稱兄道弟」類型的女生，認為她們根本就是放長線釣大魚。而倪妮與陳坤的「兄妹情」到底守不守得住男女之間的「純友誼」底線就不得而知，真相只有他們才知道。

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