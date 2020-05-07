金像獎2020｜鄭秀文失落影后網民戥唔抵　矛頭竟直指主席爾冬陞？

香港電影金像獎昨日（6日）在網上公布得獎名單，太保憑《叔‧叔》一撃即中封影帝，影后就由《少年的你》周冬雨奪得。 賽果令不少人替鄭秀文（Sammi）感不值，事關她憑《花椒之味》及《聖荷西謀殺案》同時入圍爭影后，最後竟再度落敗，網民更猜測Sammi失落獎項是與當年得罪大導爾冬陞有關，到底這個講法有否根據？

第39屆香港電影金像獎，鄭秀文以「雙提名」入圍「最佳女主角」。（《花椒之味》劇照）

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鄭秀文今屆憑《花椒之味》及《聖荷西謀殺案》獲提名金像奬最佳女主角，最終再次與獎項擦身而過，不少粉絲都為她感到可惜。有網民就分析好的落敗原因，矛頭竟直指現任金像奬主席爾冬陞，發現Sammi曾經得罪過對方，覺得兩者有關係。

粉絲指《聖荷西謀殺案》存𠝹票嫌疑，令Sammi未能憑《花椒之味》封后。（《聖荷西謀殺案》劇照）

不過，這個說法其實並不公平，因為爾冬陞是金像奬主席，但其實他並不能控賽果，得獎者是由兩輪評選投票選出，不會受到個人因素影響。雖然有影迷覺得周冬雨在《少年的你》的演技未至於封后，但Sammi失落獎項，只能慨嘆是時勢使然。

賽果令不少人戥鄭秀文（Sammi）唔抵，有網民分析指她落敗的原因與爾冬陞有關？（資料圖片）

張堅庭評Sammi演技：演得太用力！

其次，Sammi最終未能封影后，第6度與獎項擦身而過，當中一個重要的因素是兩部電影同時入圍，絕對有分薄票源的情況。《花椒之味》去年9月上映，《聖荷西謀殺案》則只在去年11月以「優先場」名義放映5場，真正看過這部戲的人，除了部分評審和傳媒工作者，一般觀眾都可以說毫無認識。

而導演張堅庭也有在網上分享他認為Sammi落敗的原因，他指出在《花椒之味》其中一場講到三姊妹齊飲酒的戲，演得太用力，反而覺得三個演員互搶，但他也指出Sammi的確是個很努力的演員。

導演張堅庭也有在網上分享他認為Sammi落敗的原因。（影片截圖）

Sammi曾承認小寶所指的是自己

網民所指Sammi得罪導演爾冬陞的往事，其實是講在2009年8月，當時做監製的爾冬陞沒有開名地批評有演員耍大牌，相約多次見面但都爽約。之後，Sammi曾在專欄中承認爾冬陞所指的，正正就是她。她在專欄中公開向爾冬陞道歉，解釋她當時因身心問題而未能應約。

其實Sammi在2005年演完《長恨歌》後，曾因壓力而患上抑鬱症，最後靠信仰以及個人的努力走出困局。昨晚，Sammi亦在網上發文指，雖然今次失落影后，但她會積極面對未來的挑戰，大讚周冬雨的演出非常精彩，得獎實至名歸，️她又指「mi還很年輕力壯，所以一定會繼續努力。」