黃秋生首部執導電影《新房客》　Cult味濃郁票房僅收5.5萬

黃秋生於上世紀八十年代中入行拍戲，1993年憑《八仙飯店之人肉叉燒飽》勇奪香港電影金像獎影帝，漸漸走上事業高峰，除了一年喪拍十幾廿部戲外，他亦演而優則導，在1995年首次自編自導自演一部《新房客》。 故事Cult味十足，或許對當年的觀眾來說太前衛，票房仆直僅收5.5萬港元，而全部片最搶鏡的，是DJ出身的女主角陳海恆。

《新房客》大玩穿越橋段，在九十年代中來說算相當前衛。（電影海報）

《新房客》由黃秋生自編自導自演，講述他飾演的前報社記者「譚詠麟」，在精神病院接受治療十年後終於康復出院，租下一間公寓靠寫作維生，可是寫作進度並不順利，飽受困擾的譚詠麟，發現每當他睡著時就可以穿越回十年前，並能看到當時住在同一間屋的爸爸與兩姊妹。

劉青雲（左）客串演出精神病院友。（電影截圖）

譚詠麟以為自己又精神病發，但漸漸發現跟妹妹Dolphin（陳海恆飾）能夠接觸，之後他協助對方尋找失蹤的姐姐，多次時空交錯令譚詠麟感到十分混亂，但卻愛上了Dolphin。最終譚詠麟再次醒來，方知一切都只是個夢，他記錯服藥份量，吃多了安眠藥而睡了三日三夜。雖然譚詠麟從未遇上Dolphin，但家中卻出現了跟Dolphin長得一模一樣的少女「鯊魚」。

黃秋生與陳海恆有不少浪漫場面，仲激烈擁吻。（電影截圖）

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+ 10 + 9 + 8

《新房客》的佈局其實不錯，走懸疑路線有追看性，但一些細節位卻令電影充滿Cult味，例如開場有個樣子詭異的小男孩唱著奇怪的歌詞：「屙尿尿，屙尿尿，我是一篤大尿尿」；劉青雲與黃子華飾演的精神病院友及醫生，會大講令人摸不著頭腦的事情；陳海恆的約會對象，突然發癲扮貓，自稱是一隻「叫春貓」……以上劇情都令觀眾滴晒汗。

陳海恆曾到內地拍劇。（影片截圖）

講起陳海恆，新城DJ出身的她，曾與另外兩位人氣女DJ林寄韻與丘凱敏組成NC Girls，不過相信冇幾多人記得。陳海恆眼大大，外貌精靈可愛，於1994年開始拍戲，在《新房客》唯一一次當女主角，當年她與黃秋生更傳出緋聞。不過陳海恆在電影打拚時間不長，前後只拍了5部戲，之後去過內地拍劇，但未有太大發展，後來銷聲匿跡。