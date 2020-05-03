【國產凌凌漆】李力持爆鐵腿水上飄出處　《回魂夜》點解搵替身？

導演李力持曾執導過多部周星馳主演的電影，包括《情聖》、《唐伯虎點秋香》、《破壞之王》、《國產凌凌漆》、《食神》、《行運一條龍》及《喜劇之王》。除了幕後合作，李力持亦於幕前與星爺做對手戲，雖然戲份不多，但足以令觀眾留下深刻印象。 近日李力持在微博分享拍攝《國產凌凌漆》、《回魂夜》及《大內密探零零發》的趣事，當中包括鮮為人知的秘聞！

李力持與星爺合作無間，拍下多部經典喜劇。（李力持微博）

電視台出身的李力持，於90年代開始涉足電影圈，他跟星爺在TVB劇集《他來自江湖》及《蓋世豪俠》合作過，二人轉戰大銀幕後仍合作無間，尤其《唐伯虎點秋香》，堪稱最成功的港產喜劇，之後的《國產凌凌漆》、《食神》及《喜劇之王》，亦成為影迷再三翻煲的經典。

《國產凌凌漆》中李力持出場時間相當短，但成場戲都好好笑。（電影截圖）

身為導演的李力持，第一次兼任幕前演出的電影正是《國產凌凌漆》，相信大家對其角色「鐵腿水上飄」不會感到陌生，但他透露當初原定由另一位臨時演員負責這個角色，但對方一直唸不好對白，眼見就快天光拍唔切，李力持只好頂上演出，意外成就了這個經典小角色。至於那位唸不好對白的跑龍套，就改為扮演用火箭炮射死「鐵腿水上飄」的公安。

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至於何解會取名「鐵腿水上飄」呢？李力持透露這個名字原來出自名導演程小東，拍《國產凌凌漆》前，二人曾於《破壞之王》合作，程導擔任動作指導。李力持說自己是個瘦弱的「四眼仔」，以前常常被欺負，有日遂向功夫了得的程小東自薦學兩招，對方如此回答他：「你四眼仔奀挑鬼命，最好學輕功」，李問他練功會否好辛苦，程導鬼馬地說：「別人教就辛苦，我教唔辛苦」，想不到竟造就「鐵腿水上飄」的出現。

李力持話拍《大內密探零零發》塞假鼻毛好辛苦。（影片截圖）

「國師」乞人憎之餘又幾好笑。（電影截圖）

李力持另一在星爺作品中戲份較重的角色，要數《大內密探零零發》的「國師」，特徵是兩撮過長得誇張的鼻毛。他表示這兩撮鼻令他幾乎不能呼吸，每次埋位拍攝前都要吸大啖氣，停機後要立即把鼻毛拔走才能好好唞氣。

此外，李力持亦提到拍攝《回魂夜》時，飾演保安員「細孖」的他，有幾幕戲原來由替身上陣，全因他當時忙於兼顧導演工作，抽不出時間拍攝某些戲份，只好找臨演頂上，至於如何掩人耳目，立即點撃下圖睇睇！