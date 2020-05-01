【前度】阿嬌不雅照事件後最動人演出　每一幕靚到似Wallpaper

2010年上映的《前度》，是「阿嬌」鍾欣潼經歷不雅照事件後首次揹飛之作，放下昔日清純少女偶像包袱後，阿嬌的演出是出道以來的自然動人，在導演麥曦茵掌鏡下，阿嬌每一幕靚到可以做Wallpaper！

擺脫Twins的舊有形象，阿嬌在《前度》有脫胎換骨的感覺。（電影劇照）

《前度》由阿嬌、陳偉霆、衛詩雅、曾國祥、周俊偉及向佐等主演，講述阿嬌飾演的周怡，準備與阿樹（周俊偉飾）去長途旅行，可是二人吵架不歡而散，為了今趙旅程辭職又退屋的周怡，在機場巧遇前男友陳均平（陳偉霆飾）與女友阿詩（衛詩雅飾），獲對方收留回家暫住。

小編私心覺得戲中阿嬌與向佐這一對最有火花。（電影劇照）

與舊愛同居，不止令周怡憶起跟陳均平交往的日子，還有跟歷任前度相處的點滴，6年前跟陳均平分手後，周怡遇上為她治療情傷的醫生（杜汶澤飾）；亦愛過浪漫不羈的古惑仔（向佐飾）；換新工作後又跟作家阿樹走在一起，跟這幾個人留下一些美好的回憶，但都沒有在她的生命中停留，唯獨周怡與陳均平的共同好友阿蘇（曾國祥飾），一直默默守候在身邊。

這幕出浴戲當年都幾轟動。（電影劇照）

久別重逢，周怡從陳均平的小習慣看到，對方一直對自己並未忘情，這對舊情人活在同一空間下，關係火速升溫，熟悉的情感再一次爆發，一切都看在阿詩眼裡，經過兩場肉體交歡，三人最終不歡而散。周怡從母親身上學到，出走並不一定要兩個人，過往跟每一任前度都去不成旅行，其實自己可以走得瀟灑。

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經歷過不雅照風波，《前度》的確是最適合阿嬌重回演藝圈的台板，以往在Twins清純、開朗又活潑的形象，已不被觀眾看在眼裡，港女「周怡」性格敢愛敢恨，會爆粗、溝仔、為男友大哭大鬧，感覺更像真實的阿嬌，而她亦將這個角色拿捏得恰到好處，加上幾近無敵的顏值，在阿嬌近半百部電影演出中，《前度》算是最出色的一次。