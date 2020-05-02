【唐伯虎點秋香】李力持爆「石榴姐」另有人選　曾看不起苑瓊丹

1993年上映的《唐伯虎點秋香》可謂最受歡迎的港產片之一，上映近30後仍深受觀眾喜愛，在各大電視頻道上無限Loop外，戲中的人物、場景及對白皆成為經典。 其中苑瓊丹飾演的「石榴」一角，稱得上是她的代表作，令平平無奇的事業大翻身外，更為她打開台灣及內地市場。不過，導演李力持最近才爆料指，當初構思的石榴姐其實是另有其人，他跟苑瓊丹亦有過一段鮮為人知的淵源。

李力持最近頻頻拍片分享拍戲趣事。（李力持微博）

李力持近期頻頻拍片講以往拍戲的趣事，並上載到微博與影迷分享，其中一條片講到80年代初入行到亞視當副導演的軼事，他負責的第一部劇集是由李兆華監製的《鹹魚豆腐白菜仔》，由當時三大花旦葉玉萍、蔡倩兒及麥翠嫻主演。開工第一日，李力持非常緊張而且有點手忙腳亂，正當懊惱之際，有位不知名的「茄喱啡」騷擾：「副導演哥哥你好，我第一日開工，請多多關照。」

李力持說苑瓊丹年輕時相貌平平，但宜家睇落都算清秀。（影片截圖）

重溫苑瓊丹年輕照片

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李力持說對方是個「樣不夠標緻、又矮、身材很一般」的訓練班出身女演員，跟三大花旦根本無得比，對她相當嫌棄只敷衍回答幾句。想不到，相隔幾十年後，昔日的當家花旦早已轉行，而當天那個不起的「茄喱啡」至今仍在演藝圈屹立不倒，她正是苑瓊丹。

石榴姐每次出場都咁好笑。（電影截圖）

重溫「石榴姐」經典場面

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跟苑瓊丹相識近40載，李力持說她證明到只要堅持、努力及喜歡這個行業，沒有人能阻止她發展。苑瓊丹憑《唐伯虎點秋香的》成為國內無人不識的「石榴姐」，但李力持透露當初意屬由梅小惠飾演這個角色，全因她在《丐世豪俠》及《他來自江湖》中跟周星馳相當合拍，可是當年TVB拒絕放人，就讓苑瓊丹執二攤，成就這個經典角色。