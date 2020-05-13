【叔‧叔】黃耀明指同志長者被忽略　徒弟at17獲金像獎高興亦感觸

電影《叔‧叔》昨晚（13日）舉行慈善首映禮，為老年同志組織「晚同牽」慈善籌款，出爐金像獎影帝太保、袁富華以及奪得金像獎最佳女配角的區嘉雯等人都有現身。 黃耀明（明哥）亦有專誠到場看戲，他表示很少作品，尤其是華語電影，很少會觸及同志的長者，所以他相當期待這部戲，他更笑指自己都步入「叔叔」階段，應該要關心更多長者的議題。

黃耀明專誠到場支持《叔‧叔》，他坦言主流文化對老年人或長者都很忽略，但在同志的世界就更加被忽略。（梁碧玲 攝）

電影​《叔.叔》​的故事為年長老同志發聲，講述​兩個老年「衣櫃裡的男人」，70 歲的士司機「柏」（太保飾）與65歲已經退休的單親爸爸「海」（袁富華飾）的愛情故事。

明哥現支持《叔.叔》首映，他指出香港的主流文化對老年人或長者都很忽略，但在同志的世界就更被忽略，「很少電影，尤其是華語的電影會觸及到同志的長者，我很高興有人寫成書，再將書中的某些故事拍成一部電影，我覺得同志的長者是需要被看見的和被聽見的。」

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明哥：我覺得自己都步入「叔叔」階段

明哥透露雖然太保在香港拍的戲多數是演配角，但對他的面孔是很熟悉的，在很多戲都看到他的演出，很期待他在《叔.叔》的演出。

當晚的慈善首映禮是為「晚同牽」這個組織籌款，組織是香港首個專為年長同志社群提供服務的非牟利組織，提供一個對年長同志安全和友善的空間。明哥透露曾經獲邀去與組織的朋友交流，他指出主流的世界，大家可能會遺忘了這班人，比較忽略，「他們的需要、生活、感情上、醫療上都是被忽略的，我覺得這組織是嘗試在這方面施援。但我不代表這個組織，我往後會再關注多一點，因為我覺得自己都步入『叔叔』的階段，應該會多點幫助他們。」

黃耀明表示對太保的面孔很熟悉，很期待他在戲中的演出。（梁碧玲 攝）

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徒弟at17一同成金像獎得主 明哥：她們已獨當一面

而提到今年金像獎林二汶憑電影《金都》贏得《最佳原創電影音樂》，而盧凱彤（Ellen）就憑岑寧兒主唱的《少年的你》片尾曲《Fly》獲得

由Ellen憑岑寧兒主唱的《少年的你》片尾曲《Fly》獲得《最佳原創電影歌曲》，對於徒弟at17兩位成員在今屆金像獎都有斬獲，明哥就表示很感觸，「雖然盧凱彤已經不是與我們在一起，林二汶亦都自己獨立了，但我由很細個時遇到她們，到今日她們已經可以獨當一面，我覺得很開心。我覺得更加開心的是盧凱彤的歌得獎，然後她的太太（余靜萍）亦得到最佳攝影，我更替她們高興。」