【Mad Max】查理絲花朗直認與湯哈迪火星撞地球　續集拍唔成？

奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron） 美艷性感，在片場卻充滿「大姐大」的氣勢，不少演員跟她合作都買佢怕。她從影以來傳出最嚴重的不和事件，莫過於拍《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）和男主角湯哈迪（Tom Hardy）勢同水火，也被傳與另一位重要配角尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）唔啱Key ，造成日後與尼古拉斯要再合作《心蹤罪》（Dark Place），尼古拉斯差一點辭演。外界只看到3位演員一起出席康城影展特映時，仍能保持專業的禮貌，表面上無不和，但私下查理絲花朗觸怒兩男的流言，一直到現在仍然流傳。

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近日《末日先鋒：戰甲飛車》幾位主要演員分別接受訪問，查理絲花朗與湯哈迪都承認，當初拍攝時關係確實很緊張。查理絲花朗坦言：「回頭來看，我當年對他沒有足夠的同情心，沒想到他要接力前3集男主角米路吉遜（Mel Gibson）演出有多可怕。因為我戰戰兢兢，所以我們彼此都築起保護高牆，以至於忘了彼此溝通、善待對方，到最後拍攝整部片的重點只為了自己存活下來。」

《末日先鋒：戰甲飛車》男主角湯哈迪與查理絲花朗傳出不和（《末日先鋒：戰甲飛車》電影劇照）

湯哈迪也贊同：「那時我們倆的壓力常常都大到難以承受，她需要的應該是一個更有經驗、比我更好的拍檔，現在的我老了一點，也變醜了些，也許這樣子的我可以達到適合她的需要。」女配角Rosie Whiteley的觀察則是，湯哈迪和查理絲花朗都有發火的時候，不過反而是湯哈迪常常給導演佐治米拿（George Miller）氣受，旁人看了覺得很沒意思。另一位女配角Zoë Kravitz則為湯哈迪幫口：「其實也不能都怪他，因為演員常常被要求一大堆，但問了很多問題又都得不到答案。」

影迷都期待再看到《末日先鋒》系列的續集，佐治米拿也表示在籌拍中，只是當年《戰甲飛車》的組合還願不願意再聯手？真的沒有人能夠回答。

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