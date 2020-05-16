尊龍痛失程蝶衣轉拍《蝴蝶君》展現中性美　原型人物患隱藏性陰莖

由意大利、英國、中國大陸合拍的歷史傳記電影《末代皇帝溥儀》昨日（15日）在台灣重映，影迷又可以再一睹當時被封為「亞洲第一美男」尊龍的美貌。 尊龍的代表作除了有《末代皇帝溥儀》外，更有《蝴蝶君》和《龍年》等佳作，而尊龍在《蝴蝶君》中要扮成傳奇間諜「蝴蝶夫人」，以男扮女的身份在法國外交官身邊竊取重要情報，長達整整20年都未有被拆穿。事實上有傳聞指出尊龍更是因為哥哥張國榮的《霸王別姬》尊龍才會接下《蝴蝶君》。

尊龍扮起女子時，十分嫵媚且柔情似水。（電影劇照）

《蝴蝶君》改編自一個真實的事件，一名京劇演員時佩璞以男扮女裝的身份，跟法國駐華大使館職員維持了20年的性關係，就是為了竊取法國政府情報。而尊龍在《蝴蝶君》中化身京劇名伶宋麗玲，法國外交官René Gallimard（Jeremy Irons 飾）極速迷上了尊龍，其中一幕尊龍從紗簾後掩臉的畫面，的確比起女人更似女人，戲中更不乏坐單車尾、親吻、攬大髀的畫面，像極了平常男女的甜蜜拍拖行為。

兩人維持長達20年的性關係。（電影劇照）

暗黑行房掩飾身份

相信不少影迷都會有個疑問，20年來的同性性關係尊龍究竟是如果騙得過對方呢？戲中尊龍出盡辦法推搪來防止驗明正身，有指原型人物時佩璞，有先天生缺陷的隱藏式陰莖，更借中國習俗為理由，要求性行為期間不能開燈，要在暗黑的環境中進行，所以男兒身秘密才成功一直深藏足足20年。

而尊龍在片中則使盡各種推託手段，防止對方驗明正身，更抱出兒子訛稱是兩人的骨肉，不過最終René Gallimard以叛國罪被送上法庭，才知道尊龍其實是男兒身。無法接受事實的他扮成心愛的京劇人物「蝴蝶夫人」，以鏡片自刎。

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由尊龍扮演的「蝴蝶夫人」。（電影劇照）

由張國榮扮演的「程蝶衣」。（電影劇照）

張國榮的俊美更似程蝶衣

至於為何尊龍會接下《蝴蝶君》呢？當時《霸王別姬》的製片徐楓曾提及尊龍確實是「程蝶衣」的第一人選，不過當她在金馬獎跟尊龍共同頒獎時，張國榮當日也來到現場，沒對比沒傷害，乍看之下，毫無疑問尊龍的確十分俊美，不過問題在於他的臉型輪廓突出且有稜角，看上去不夠柔美，當再看到張國榮時，就確定了他是不二之選。最終「程蝶衣」就改由哥哥演出，事後尊龍亦接拍《蝴蝶君》，似要使出強而有力的反擊，公告天下他同樣勝任！

兩部電影同樣在1993年上映，不過論迴響，《霸王別姬》摘下康城的最高榮譽金棕櫚獎，而張國榮更在日本贏得東京電影評論家大獎最佳男主角，較為優勝。

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