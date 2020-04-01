【張國榮逝世17週年】哥哥曾覺得醜拒再拍古裝　回顧5個經典造型

又來到4月1日，這天除了是愚人節外，更是一代巨星「哥哥」張國榮的死忌，哥哥離開我們至今已是第17個年頭，但他在我們心中的地位仍是根深柢固，難以動搖。 哥哥生前留下了不少經典角色，有美若天仙的《霸王別姬》程蝶衣、搞笑的《東成西就》「東邪」黃藥師、更成就了極經典的《倩女幽魂》寧采臣，事實上張國榮差一點就拒絕了寧采臣一角，幸好有徐克大導演又氹又呃，才令大家都沒有走寶！

張國榮曾因為覺得自己古裝造型很醜，所以不願意拍攝古裝戲。（電影劇照）

有指因為張國榮在《英雄本色》中的戲份被大量刪減，徐克導演為了補償，落力邀請張國榮演出《倩女幽魂》，可惜的是在拍攝《倩女幽魂》前，張國榮拍攝的古裝戲票房成績都不算亮眼，而且他認為自己古裝造型很醜，本來直接拒絕了徐克。

《倩女幽魂》根本不是甚麼着古裝演現代故事，根本就是一套古裝電影。（電影劇照）

後來經過徐克不停反覆地氹他，又拿出戲服給他看，更假稱《倩女幽魂》是一套着上古裝來演現代故事的電影，在半氹半呃之下張國榮才同意演出，徐克最終成功說服了他，才成就出極為經典的「寧采臣」。

《倩女幽魂》的美指奚仲文曾在訪問中透露，當時徐克叫他把服裝當成時裝片處理，因為徐克曾看過一套影片叫做《Black and White》，戲中的女孩只着上黑色衣服，背景又是白色，而女孩換上白衣服時背景則變成了黑色，這戲激發了他拍《倩女幽魂》時也可以採用同樣方式，所以戲中很多角色的衣服都是黑或白，甚至沒有顏色，在服裝上不會感到傳統的古裝，更有有現代感，相信哥哥也是在看到服裝後令他信心大增。

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