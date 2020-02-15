【霸王別姬】南韓紀念張國榮逝世17週年　重新上映171分鐘完全版

1993年上映的經典電影《霸王別姬》由陳凱歌執導，哥哥張國榮、鞏俐，張豐毅等人主演，近日有消息指出韓國將會於4月重映，以紀念哥哥逝世17週年。 有指重映檔期由早前公佈的3月25日，改為張國榮逝世17週年紀念日4月1日，韓方同時公開一張未見過的海報，以張國榮飾演的程蝶衣大頭為主，畫面十分唯美。

《霸王別姬》曾入圍1993年的奧斯卡金像獎最佳外語片獎。（劇照）

《霸王別姬》在不少人心目中都是一部非常經典的電影，更是張國榮的代表作之一，這部電影更獲得不少殊榮，如：第46屆康城國際電影節最高榮譽的金棕櫚大獎、美國金球獎最佳外語片獎、國際影評人大獎等等，可見其國際地位。

同時韓國人也十分喜愛張國榮，《英雄本色》、《東邪西毒》、《阿飛正傳》、《霸王別姬》等經典電影深入民心，當年韓國電視台MBC都有去到拍攝《東邪西毒》的現場採訪，更有影迷識得唱埋《當年情》！

《霸王別姬》原定於3月25日上映現改為4月1日。（電影海報）

《霸王別姬》在當年1993年12月24日都有在韓國上映，2017年3月30日韓國已經重映過一次，2018年以數位修復版本於台灣再次重新上映，今年韓國三度上映，原本3月25日上映改為4月1日，更從本來的156分鐘延長到171分鐘。