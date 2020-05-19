羅拔唐尼為兄弟爭取更高片酬　出「秘密武器」逼Marvel就範

曾在Marvel電影宇宙中飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），雖然他在去年已經完成保護地球的任務，但近日，有外媒揭露羅拔唐尼鮮為人知的故事，原來他真人跟角色一樣重情重義，好睇住一班兄弟。

由羅拔唐尼主演的《鐵甲奇俠》在2008年上映後，揭開了Marvel電影宇宙的序幕。（《鐵甲奇俠》劇照）

在2008年，由羅拔唐尼主演的《鐵甲奇俠》（Iron Man）揭開了Marvel電影宇宙的序幕。之後他除了演出兩部《鐵甲奇俠》電影外，還參演了四部《復仇者聯盟》電影。當然他也客串其他Marvel電影，當中最讓粉絲深刻必定是由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠》系列電影。

羅拔唐尼在現實生活中對同劇演員都非常好。（《鐵甲奇俠》劇照）

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紀念友誼送車畀「美隊」

外界不時傳出這位「大哥」一直非常照顧後輩，最常聽到是他會送禮給同劇的演員，如在2018年，羅拔唐尼為慶祝與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的友誼，贈送後者一輛1967年的雪佛蘭Camaro，盡顯心思。外國傳媒《Screen Geek》近日重提羅拔唐尼的好人好事，他可謂是其他演員的老大哥一樣。

基斯伊雲斯帶愛車上節目，讓羅拔唐尼的禮物能夠在鏡頭前曝光。（網上圖片）

兄弟們片酬低感不值

時間回到2013年，當年Marvel Studios正計劃《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron），並開始與六位元祖復仇者傾談合作的新安排，當中最重要一環就是片酬。據該報導表示，在參演《復仇者聯盟》時，當時只有「鐵甲奇俠」羅拔唐尼能賺取高達5千萬美元的片酬，但其餘五位的卻只獲得20萬美元的片酬，但當時《復仇者聯盟》的全球票房，已高達15億1,800萬美元收入，片商近乎袋走了電影的所有盈利。

羅拔唐尼在《復仇者聯盟》時賺取高達5千萬美元的片酬。（《復仇者聯盟》劇照）

在籌備《復仇者聯盟2》時，Marvel Studios也嘗試堅持當初的這份合約，皆因當時曾傳出「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在演出完《雷神奇俠2：黑暗世界》後，還沒有確定要繼續成為雷神；而飾演黑寡婦的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）不受合約管束，以報價形式決定是否續演。身為老大哥的羅拔唐尼在此時挺身而出，為其他Marvel演員爭取更好福利。羅拔唐尼要求Marvel Studios重新與其他主演商討新合約，為他們爭取更好的報酬。

《復仇者聯盟》的全球票房高達15億1,800萬美元收入，片商近乎袋走了電影的所有盈利。（《復仇者聯盟》劇照）

據《Screen Geek》報導：「作為MCU的『教父』及鐵甲奇俠，羅拔唐尼用辭演的方式去為其他人爭取更好福利，而且是有效的。Marvel重新與他們談判，並公平地支付演員的報酬。最終取得重大成功，成就了《無限傳奇》。」