死侍3｜納入MCU後零進度　漫畫作者鬧爆Marvel唔做嘢︰搞到好複雜

迪士尼跟霍士合併後,推出了《死侍》系列,更是《變種特攻》系列中十分受歡迎的角色,不少MCU影迷都極期待睇到死侍跟蜘蛛俠合作,睇到眾多超級英雄人物同框出現,無限擴大整個MCU宇宙。

《黑寡婦》推遲到2020年11月6日上映。(電影劇照)

近半年受新冠肺炎疫情影響,電影界的拍攝以及前後期製作都紛紛喊停,MCU第4階段的電影計劃都因為要推遲,《黑寡婦》(Black Widow)、《永恆族》(The Eternals)、《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《蜘蛛俠3》(Spider-Man)、《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)、《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)等等電影都需延後上映,不過見到《死侍3》(Deadpool 3)並未納入MCU未來3年的計畫中,引起漫畫創作者Rob Liefeld極度不滿,忍不住直接點名Marvel Studios總裁Kevin Feige開罵。

《死侍3》到目前維持仍未有實際計劃。(電影劇照)

Rob Liefeld近日向外媒《Inverse》表示對Kevin Feige不滿,首先他質問Kevin Feig對MCU有何計劃,《永恆族》、《上氣》還是《黑寡婦》?已跟基斯伊雲斯、羅拔唐尼講再見、又將黑寡婦掉下懸崖、甚至差點失去了湯賀蘭,你真的是位天才,Marvel!

另外,Rob Liefeld都有向《Comicbook》講到延後《死侍3》計畫完全是Marvel的策略性錯誤,《死侍》根本不需要加入愈來愈複雜的MCU,自言:「我怪Marvel,怪Marvel冇做事,他們正是令《死侍3》沒有出現的原因。」他繼續指責:「要我等到多老?賴思雷諾士(Ryan Reynolds) 也不會愈演愈年輕,對吧?」對於《死侍3》的案子仍未有眉目十分擔心。