死侍3｜納入MCU後零進度　漫畫作者鬧爆Marvel唔做嘢︰搞到好複雜

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迪士尼跟霍士合併後，推出了《死侍》系列，更是《變種特攻》系列中十分受歡迎的角色，不少MCU影迷都極期待睇到死侍跟蜘蛛俠合作，睇到眾多超級英雄人物同框出現，無限擴大整個MCU宇宙。

《黑寡婦》推遲到2020年11月6日上映。（電影劇照）

近半年受新冠肺炎疫情影響，電影界的拍攝以及前後期製作都紛紛喊停，MCU第4階段的電影計劃都因為要推遲，《黑寡婦》（Black Widow）、《永恆族》（The Eternals）、《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《蜘蛛俠3》（Spider-Man）、《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）、《奇異博士2》（Doctor Strange in the multiverse of madness）等等電影都需延後上映，不過見到《死侍3》（Deadpool 3）並未納入MCU未來3年的計畫中，引起漫畫創作者Rob Liefeld極度不滿，忍不住直接點名Marvel Studios總裁Kevin Feige開罵。

《死侍3》到目前維持仍未有實際計劃。（電影劇照）

Rob Liefeld近日向外媒《Inverse》表示對Kevin Feige不滿，首先他質問Kevin Feig對MCU有何計劃，《永恆族》、《上氣》還是《黑寡婦》？已跟基斯伊雲斯、羅拔唐尼講再見、又將黑寡婦掉下懸崖、甚至差點失去了湯賀蘭，你真的是位天才，Marvel！

另外，Rob Liefeld都有向《Comicbook》講到延後《死侍3》計畫完全是Marvel的策略性錯誤，《死侍》根本不需要加入愈來愈複雜的MCU，自言：「我怪Marvel，怪Marvel冇做事，他們正是令《死侍3》沒有出現的原因。」他繼續指責：「要我等到多老？賴思雷諾士（Ryan Reynolds） 也不會愈演愈年輕，對吧？」對於《死侍3》的案子仍未有眉目十分擔心。

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