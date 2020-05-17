Marvel宇宙最堅韌金屬終有答案　竟非黑豹汎金屬或狼人亞德曼合金

究竟亞德曼合金（Adamantium）還是汎金屬（Vibranium）是Marvel宇宙中最堅韌的金屬，這條問題一直都是Marvel粉絲的爭論。這個爭論如今終於要告一段落，皆因在Marvel電影宇宙及Marvel漫畫中，存有一種比兩者還要堅韌的金屬。究竟這金屬，是屬於超級英雄，還是超級反派呢？

在Marvel宇宙中，黑豹的汎金屬盔甲可以吸收任何類型的能量。（《黑豹》劇照）

目前Marvel宇宙中最堅韌的金屬是Dargonite，它是一種來自未來的金屬合金。相信大家聽到Dargonite這個名字時，都會覺得非常陌生。皆因在Marvel漫畫或Marvel電影宇宙中，都甚少使用這金屬。可是，由粉絲認為，比亞德曼合金還要堅韌的Dargonite，Marvel Studios或在去年已經靜靜地把這金屬引入至Marvel電影宇宙中。

狼人的爪子注入了亞德曼合金後，再透過他自癒能力使金屬產生變異，同時也使狼人的爪幾乎無堅不摧。（《變種特攻：狼人外傳》劇照）

Dargonite以Dargo Ktor的名字命名，他是來自8710號地球的雷神。在Marvel漫畫中，Dargonite證實比亞德曼合金還要堅韌。在Marvel漫畫其中一幕，當時Vance Astro少校由亞德曼合金所製造的防彈戰服，被來自691號地球的制裁者刺穿，而當時他的武器就是來自Dargonite。

Dargonite在31世紀才獲大量使用，而這金屬以26世紀的雷神「Dargo Ktor」來命名。（Marvel Comics）

說回Marvel電影宇宙，可能Dargonite已經暗地裡出現在Marvel電影宇宙的作品。在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中，沒有擁有任何無限聖石的亡刃，竟然差點擊破裝備心靈寶石的幻視。最重要的是，幻視在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）誕生，其身體是利用汎金屬所製造。

美國隊長的盾牌由汎金屬製造，而可以吸收任何類型的能量，如聲波、動能及其他震動波，所以美國隊長當時可以抵擋雷神錘。（《復仇者聯盟》劇照）

最後，在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，同樣是沒有擁有任何無限寶石的魁隆，竟然能夠把美國隊長的汎金屬盾牌擊破。這有理由相信，魁隆的武器或是由Dargonite之類的東西所組成。雖然官方仍未提及魁隆的武器究竟是來自何物，但有理由相信Dargonite目前或已在Marvel電影宇宙中出現。