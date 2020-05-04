傳Marvel計劃推《Weapon X》影集　除狼人外還有其他角色？

自從迪士尼在去年完成收購FOX後，最為粉絲關心，是Marvel Studios如何把變種特攻（X-Men）、死侍（Deadpool）及神奇4俠（Fantastic Four）等角色引進至Marvel電影宇宙。近日，有消息人士提供了新線索。

復仇者聯盟如何與其他組織合作，一直是粉絲關心的話題。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

一般相信，Marvel Studios會在Marvel電影宇宙第五階段才會正式介紹變種特攻、死侍及神奇4俠等角色。然而，如何把這些角色引入MCU，一直是粉絲關心的話題。近日，專門劇透的Twitter用家Roger Wardell發布了Marvel Studios如何把這些角色引入MCU的方法。

莫非異變人會先在劇集頻道試水溫，之後才引進大銀幕。（《盧根》劇照）

據Roger Wardell指出，由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的Marvel劇集《The Falcon and the Winter Soldier》，將於另一劇集《Weapon X》有關連。他還指出，這劇集不只探討狼人的故事，還有其他Weapon Plus角色。據了解，《黑寡婦》（Black Widow）都與劇集有關連，皆因兩者都會重點探討政府的人類實驗。所以，《Weapon X》將會是《The Falcon and the Winter Soldier》的前傳故事。

。（《The Falcon and the Winter Soldier》劇照）

點擊下圖即睇「Weapon Plus」計畫！

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除此之外，最近外國傳媒《MCU Cosmic》稱，Marvel Studios計劃把神奇4俠及變種特攻與復仇者聯盟合作，推出一部名為《Ultimatum》的電影。在這個故事情節，異變人（Mutants）全是由政府實驗產生。其實Roger Wardell一直的劇透都非常準確，最著名的例子是他曾「預言」，雷神會在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中變肥。未知他今次的內部消息又是否屬實呢，影迷拭目以待。