傳Marvel計劃推《Weapon X》影集　除狼人外還有其他角色？

自從迪士尼在去年完成收購FOX後，最為粉絲關心，是Marvel Studios如何把變種特攻（X-Men）、死侍（Deadpool）及神奇4俠（Fantastic Four）等角色引進至Marvel電影宇宙。近日，有消息人士提供了新線索。
復仇者聯盟如何與其他組織合作，一直是粉絲關心的話題。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）
一般相信，Marvel Studios會在Marvel電影宇宙第五階段才會正式介紹變種特攻、死侍及神奇4俠等角色。然而，如何把這些角色引入MCU，一直是粉絲關心的話題。近日，專門劇透的Twitter用家Roger Wardell發布了Marvel Studios如何把這些角色引入MCU的方法。
莫非異變人會先在劇集頻道試水溫，之後才引進大銀幕。（《盧根》劇照）
據Roger Wardell指出，由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的Marvel劇集《The Falcon and the Winter Soldier》，將於另一劇集《Weapon X》有關連。他還指出，這劇集不只探討狼人的故事，還有其他Weapon Plus角色。據了解，《黑寡婦》（Black Widow）都與劇集有關連，皆因兩者都會重點探討政府的人類實驗。所以，《Weapon X》將會是《The Falcon and the Winter Soldier》的前傳故事。
。（《The Falcon and the Winter Soldier》劇照）
點擊下圖即睇「Weapon Plus」計畫！
除此之外，最近外國傳媒《MCU Cosmic》稱，Marvel Studios計劃把神奇4俠及變種特攻與復仇者聯盟合作，推出一部名為《Ultimatum》的電影。在這個故事情節，異變人（Mutants）全是由政府實驗產生。其實Roger Wardell一直的劇透都非常準確，最著名的例子是他曾「預言」，雷神會在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中變肥。未知他今次的內部消息又是否屬實呢，影迷拭目以待。
Roger Wardell在2018年劇透「雷神」完美體型不保。（RogerWardell Twitter 擷圖）