傳Marvel計劃推《Weapon X》影集　除狼人外還有其他角色？

自從迪士尼在去年完成收購FOX後,最為粉絲關心,是Marvel Studios如何把變種特攻(X-Men)、死侍(Deadpool)及神奇4俠(Fantastic Four)等角色引進至Marvel電影宇宙。近日,有消息人士提供了新線索。

復仇者聯盟如何與其他組織合作,一直是粉絲關心的話題。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

一般相信,Marvel Studios會在Marvel電影宇宙第五階段才會正式介紹變種特攻、死侍及神奇4俠等角色。然而,如何把這些角色引入MCU,一直是粉絲關心的話題。近日,專門劇透的Twitter用家Roger Wardell發布了Marvel Studios如何把這些角色引入MCU的方法。

莫非異變人會先在劇集頻道試水溫,之後才引進大銀幕。(《盧根》劇照)

據Roger Wardell指出,由安東尼麥基(Anthony Mackie)及施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)主演的Marvel劇集《The Falcon and the Winter Soldier》,將於另一劇集《Weapon X》有關連。他還指出,這劇集不只探討狼人的故事,還有其他Weapon Plus角色。據了解,《黑寡婦》(Black Widow)都與劇集有關連,皆因兩者都會重點探討政府的人類實驗。所以,《Weapon X》將會是《The Falcon and the Winter Soldier》的前傳故事。

。(《The Falcon and the Winter Soldier》劇照)

點擊下圖即睇「Weapon Plus」計畫!

+ 18 + 17 + 16

除此之外,最近外國傳媒《MCU Cosmic》稱,Marvel Studios計劃把神奇4俠及變種特攻與復仇者聯盟合作,推出一部名為《Ultimatum》的電影。在這個故事情節,異變人(Mutants)全是由政府實驗產生。其實Roger Wardell一直的劇透都非常準確,最著名的例子是他曾「預言」,雷神會在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中變肥。未知他今次的內部消息又是否屬實呢,影迷拭目以待。