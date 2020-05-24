黃百鳴爆曾親手辭退王家衛　「有乜可能幾個月都交不到劇本出來」

黃百鳴入行超過40年，既是香港電影的監製、編劇、導演也是演員。提起他大家很可能會想起《開心鬼》、《家有囍事》系列的代表作。

他最近在澳門廣播電視股份有限公司（簡稱︰澳廣視）的節目《導亦有道》中，就透露當年試過拍戲遇上打劫被偷走底片，更試過親手炒過大導王家衛魷魚，王家衛的劇本更被批評是「廢紙一叠」。

黃百鳴透露當年回到公司，每日都要簽一大叠支票。（影片截圖）

現年74歲的黃百鳴是香港的著名電影製作人之一，1980年代是新藝城影業有限公司主席，91至93年再成立東方電影發行有限公司，其出品的電影很多都破了香港電影票房紀錄，包括《最佳拍檔》、《開心鬼》、《家有囍事》等代表作。

曾經親手辭退王家衛

黃百鳴最近在澳廣視的節目《導亦有道》就分享他在電影圈打滾多年的深刻事，原來他更曾經親手辭退王家衛。「每日回到公司，我都要簽一大叠支票，一直簽一直簽，我會看看上面的抬頭，是給誰人的，一看到是編劇的話，我會停下來，編劇這個甚麼名字，又出糧了。」

黃百鳴簽了好幾個月，發現有一個人的名字（王家衛）老是常出現，但又沒有見過有任何作品出現。（影片截圖）

黃百鳴簽了好幾個月，發現這個人的名字（王家衛）老是常出現，但他又從來沒有看過他的劇本。「於是我忍不住打電話給Linda，即是谷德昭個家姐，她是人事部經理，我就問她這位是誰，編劇，我問是哪一組的？是鄭則仕那組的，有甚麼（作品）出現過？她說沒有，全組人都在等他的劇本。」

王家衛的劇本原來曾被評為「廢紙一叠」，上年在編劇家協會春茗獲「榮譽大獎」時，便拿出《重慶森林》的劇本笑言︰「成日話我冇劇本，我今日特別帶來劇本原稿，這些都是我一筆一劃親手寫的。」（資料圖片）

王家衛獲編劇家協會榮譽大獎 帶埋手稿亮相：證明我拍戲係有劇本

王家衛的劇本被批為廢紙

黃百鳴大感驚訝，等了幾個月，「有乜可能幾個月都寫不到一個劇本出來」，於是黃百鳴限對方要在月底前交到一個劇本出來，終於王家衛在月底前交到貨，我就打電話問鄭則士那組人，問他們收到貨沒有？並追問︰「劇本如何？」他們用四個字回答，「廢紙一叠」，結果黃百鳴打電話給Linda，「這個人可以炒了。」想不到一位蜚聲國際的大導演，其出品會曾被評為廢紙。

黃百鳴透露自己曾經親手辭退王家衛。（影片截圖）

「家陣老笠」《家有囍事》遇上持槍賊劫底片

提起黃百鳴又怎能不提《家有囍事》，原來當年這部戲曾遇上劫案，話說該片在進行後期時，有三個矇面賊闖進。「那時沖片廠半夜12點沒有人，只有一個剪片師剪緊《家有囍事》的底片。」

他們說打劫，接著拿支槍出來，指著剪接的頭說，「我要打劫《家有囍事》的底片，講到明」那個剪接嚇得口都震，其實《家有囍事》的底片就在他的腳旁那幾個鐵罐，更很大隻字寫著「《家有囍事》底片」，對方其實向下望便可，卻只顧把槍指著別人的頭，沒有留意他腳下的鐵罐。

原來當年《家有囍事》在現實中曾遇上劫案。（影片截圖）

剪接師口窒窒說了幾句，就被牛皮膠紙封嘴，矇面賊就自己去找，那個廠萬幾呎，很難找，那時有一度門關起鎖上了，賊人一腳踢開那度門，見到桌上有幾個鐵盒，寫著《家有囍事》便搶走了。

「其實那些是用底片沖出來的毛片。」對黃百鳴來說，損失不大，再沖曬過就可以，如果是拿了菲林底片就慘了，「所以那3個傻賊只是劫走了毛片，《家有囍事》就逃過一難。」