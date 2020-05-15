吉卜力｜鈴木敏夫爆宮崎駿新作進度極緩慢　「1個月先製作1分鐘」

現年79歲的宮崎駿先後曾7次表明要隱退，2013年完成《風起了》後他曾召開記者會宣佈退休，但最後他還是離不開這個動畫世界，再度復出。 宮崎駿現正忙於炮製全新動畫長片作品《你想活出怎樣的人生》，他由3年多之前開工，據吉卜力工作室製作人鈴木敏夫早前就透露，他們現在一個月只能完成1分鐘的動畫，進度相當緩慢。

現年79歲的宮崎駿先後曾7次表明要引退，但最後還是決定復出製作《你想活出怎樣的人生》。（GettyImages）

《你想活出怎樣的人生》改編自吉野源三郎的同名小說，故事講述一個15歲的少年白尼在大學畢業生舅舅的思想啟發與引導下，探索了友情、貧富、歧視、欺凌等議題。故事會延伸出「人之所以為人的價值」，小說部分內容更收錄於日本小學教科書做教材，推出後獲得廣大迴響。宮崎駿曾經表示，他看完《你想活出怎樣的人生》後受到啟發，覺得人無論在多困難或殘酷的時代，都一定要活得像個人。

最近，吉卜力工作室製作人鈴木敏夫就接受了《娛樂周刊》訪問，便透露宮崎駿的新片《你想活出怎樣的人生》最新進展。

時至今日，宮崎駿還是堅持以手繪的方式製作動畫。（GettyImages）

堅持以手繪方式製作

宮崎駿曾表示他本來想在完成《風起了》後便退休，但2017年他又萌生復出念頭，想再製作一部電影，即使將來自己離世後也可送給孫兒及下一代。

鈴木敏夫透露宮崎駿目前製作的這部戲是非常宏大和夢幻的故事，他們仍堅持︰「以手繪方式製作，要畫的比以前更多」。據知，起初宮崎駿想復出，鈴木敏夫是反對的，他表示行內有很多導演隨著年齡增長，都會堅持想繼續拍，「當宮崎駿跟我們說想再拍，我告訴他這不是個好想法，因為他已經很成功，獲得很多成就，之後不能回歸去重複以前做過的事，一定要有突破才行。」後來他們經過討論，覺得為什麼不去嘗試？結果他們決定花更多時間、用更多的預算去製作，拍一部新片，這也是他們讓宮崎駿復出的主因。

1個月只能製作出1分鐘的動畫

時至今日，宮崎駿仍然希望以手繪的方式，細膩地勾畫每一筆、每一劃，對動畫中的構圖及細節都非常執著，「因為要用手繪的方式，我們要畫更多分鏡畫面，手繪的張數都更多，所以花了更多時間。」鈴木敏夫透露今次製作《你想活出怎樣的人生》，一共有60位動畫師，但一個月只能做出1分鐘的動畫，一年12個月，即是只能製作出12分鐘的電影。

這部電影做了3年，至今只完成了36分鐘，鈴木敏夫表示他們期望能在3年內完成這部作品，估計電影大約長72 分鐘。如果這樣計算的話，相信大家都要等多大概3年。

鈴木敏夫最近透露，他們現在一個月只能完成1分鐘的動畫，進度相當緩慢。（GettyImages）

《龍貓》當年人手又有幾多？

這個情況聽起來相當誇張，但原來32年前的經典作《龍貓》，當時製作時只有8位動畫師，用了僅8個月的時間就完成，難怪鈴木敏夫指今次的工程的確相當浩大。

另一邊廂，鈴木敏夫就透露宮崎駿的兒子宮崎吾朗，亦同時為他的新作開工，電影暫時未定片名，新戲將會完全通過CG動畫製作，是宮崎吾朗繼2006年的《地海戰記》、2011年的《紅花坂上的海》後的作品。

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