【新冠肺炎】荷里活復工無期？　外媒建議可參照色情行業安全規格

COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，電影及電影行業陷入停擺。雖然如此，但有國家容許製作團隊在安全情況下復工，如紐西蘭當局允許《阿凡達2》劇組在當地恢復拍攝工作。然而最讓人憂心莫過於荷里活的復工安排，有外媒建議荷里活可以仿傚色情行業的安全規格，讓製作團隊安心復工。究竟色情行業採用甚麼安全規格呢？

《阿凡達2》劇組獲紐西蘭當局允許恢復拍攝。（Avatar Twitter 圖片）

外國傳媒《路透社》在報導中指出，位於洛杉磯的色情行業在90年代已經開始建立自己的測試系統和數據庫，目的就是保護演員在工作期間染上愛滋病。如今色情行業運用這個系統，協助成人公司應對新冠肺炎大流行。美國成人娛樂協會發言人Mike Stabile表示：「當我們開始談論新冠肺炎時，我們認為已經準備就緒，皆因行業擁有測試、追蹤系統及停工的歷史。」雖然他明白今次的大流行是不同類型的病毒及威脅，但他相信他們知道應如何工作及為員工提供合適的措施。

Sharon Mitchell所創建的測試系統要求色情電影演員每14天便接受性病毒檢查，而結果將直接上傳數據庫。（IMDb 圖片）

由前色情女星Sharon Mitchell所創建的測試系統名為PASS，該系統要求演員每14天便接受性病毒檢查，而檢測結果將直接上傳數據庫，從而讓製作人及導演知道哪位演員是健康。雖然Mike Stabile都明白新冠肺炎是一個更為複雜的問題，但他們樂於與荷里活主流製片廠分享其專業知識：「體育、荷里活及色情行業都面臨不同挑戰，但現實中我們都有互相學習的東西。」