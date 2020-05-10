【新冠肺炎】紐西蘭公布拍攝防疫須知　《阿凡達》續集復工在即？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，除了不少電影被迫押後上映外，連電影拍攝都需要停工。近日，據外國傳媒報導，由占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達2》（Avatar 2）將重新投入拍攝工作。

《阿凡達》續集劇組正身處紐西蘭。（IMDb圖片）

據《Deadline》報導，紐西蘭政府公布新一輪健康及安全生產協議，意味著在當地停擺多時的拍攝工作可以復工，當中包括由占士金馬倫執導的《阿凡達2》、《阿凡達3》及由亞馬遜影業製造的《魔戒》（The Lord of the Rings）劇集。據紐西蘭電影委員會稱，目前有部份電影及劇集「已經安全地開拍中」，紐西蘭電影委員總裁Annabelle Sheehan稱：「自從業界停擺後，任何劇組在紐西蘭工作時的健康及安全是紐西蘭電影委員會的工作及承諾，以維繫業界的持續發展。」

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自停擺以來，《阿凡達》的劇組一直忙於製作視覺效果；而《魔戒》影集則近乎完成前兩集的拍攝工作，並預計需時多4至5個月才完成所有拍攝工作。據報導，《阿凡達》三集續集的製作費合共高達10億美元，未知今次停擺會否讓製作費再度調高。

另外，除了紐西蘭外，捷克都恢復當地的拍攝工作。