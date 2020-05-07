新冠肺炎｜麥當娜自爆確診言論一樣驚世駭俗　成名前曾做裸體模特

現年61歲的天后麥當娜（Madonna）近日再自爆，原來她在7個星期前確診染上新冠肺炎，消息傳出後讓不少粉絲感到擔心，幸好天后表示現時已經康復，仲話好開心能有份為研究治療出分力。 天后之所以風靡全球，除了一首首膾炙人口的歌曲，在電影界的代表作就要數《貝隆夫人》，但原來麥當娜都拍過不少爛片，成名前還拍過色情電影，甚至為了賺錢，成為裸體模特兒。

麥當娜絕對是流行樂壇當之無愧的女皇！。（GettyImages）

麥當娜早前曾在網上公開自己被驗出有對新冠病毒抗體，更表示：「我測試到我有COVID-19的抗體（Antibodies），我要到外面呼吸著有COVID-19的空氣！」這番言論當時嚇窒不少網民，近日她再剖白指原來她早在7星期前確診染疫，她那時正在巴黎巡唱，初時還以為自己是患上嚴重流感。對待新冠肺炎時依舊驚世駭俗的風格，讓不少網民再對這位天后感興趣，有人更在網上開post討論麥當娜為何被封為流行女王？

現年61歲的天后麥當娜（Madonna）近日再自爆，原來她在7個星期前確診染上新冠肺炎，消息傳出後令不少粉絲都感到擔心。（GettyImages）

麥當娜入行超過40年，但在電影圈方面，最有代表性的作品就要數1996年的電影《貝隆夫人》（Evita），她更因此獲得金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角，不少影評都指演員演技到位，視覺效果精緻，而電影歌曲也在全球爆紅，麥當娜再一次向大家證明她能做出超乎預料的事情。

何解會是超乎預料？事關麥當娜一直被指拍過不少爛片，曾是色情電影的女演員，成名前更當過裸體模特兒。她20歲左右就已為畫班擔任裸體model，因為她的朋友說這工作很好賺錢，只需要裸體站在一旁就可以，不過其實麥當娜覺得這並不是易事。

麥當娜後來曾坦言，「我當時太窮了，很絕望，只要能有啖飯食，幾乎什麼都肯做。」除了裸體模特兒，未成名前她也拍過一系列的裸照，旱幾年這些罕有的照片都有在網上拍賣。

對待新冠肺炎時，麥當娜依舊驚世駭俗，其實天后一直的風格和行為都相當出人意表。（GettyImages）

其實，麥當娜一直在性方面的話題都很開放，作風亦很大膽，除了影裸照、做過裸體模特兒，她都拍過色情電影，內容很多都充滿SM和綑綁等話題。

1993年，她拍攝色情驚險電影《肉體證據》（Body of Evidence），當時戲中的形象受到不少爭議，因為電影內容充斥着虐戀、捆綁的情節，惹來不少負面的批評。

麥當娜入行超過40年，但在電影圈方面，最有代表性的作品就要數1996年的電影《貝隆夫人》（Evita）。（Ig圖片）

2013年，她有份執導的一部微電影《Secret Project Revolution》，身穿著性感網襪、皮馬甲騷身材，她更被一名半裸男用繩綁在床上，被扯髮和疑似被對方侵犯的動作、滴蠟燭等畫面，當年引起不少話題。天后最紅的時候，又去影三點全露的寫真集，92年推出全裸寫真集《Sex》，風格一樣非常大膽，光天化日在洛杉磯街頭全裸，又蒙眼又穿皮裙，繼續玩SM造型。