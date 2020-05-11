【新冠肺炎】羅拔唐尼出奇招拍片召募抗疫義工　獲網民大讚真英雄

在Marvel電影宇宙中飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），他不只在戲中是超級英雄，在現實生活中，他也是一位不折不扣的大英雄。他近日在Twitter上除了讚揚Community Organized Relief Effort（CORE）為對抗COVID-19新型冠狀病毒肺炎不遺餘力外，還呼籲在洛杉磯及阿特蘭大的居民到該組織免費做病毒測試及成為CORE的義工。

羅拔唐尼近日拍片呼籲在洛杉磯地區居民到CORE成為義工。（《鐵甲奇俠》劇照）

羅拔唐尼稱：「如果我們想重過生活，我們就需要從地方開始，而公民參與都十分重要。」他續指出：「我們有能力完成任務。」羅拔唐尼最後還表示，任何人如果能在CORE的檢驗中心遇到他，他們就有機會獲得Marvel的紀念品，當中包括鐵甲奇俠的頭盔。

羅拔唐尼最後還貼上CORE的網站連結，介紹CORE的工作性質。羅拔唐尼認為只要更多人進行病毒測試，社區才會變得更安全。如今CORE在洛杉磯地區招募義工，並希望能在其他州份都投入病毒測試工作。