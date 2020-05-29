《鎗王》20年｜張國榮為角色雙眼谷紅筋　盤點你不知道的5件事

由「哥哥」張國榮、方中信、黃卓玲、陳法蓉、谷德昭等人主演的《鎗王》，上映至今已經20年，在《鎗王》中可說是張國榮首部亦是最後一部正式演反派的電影，當中張國榮飾演的阿Rick較多層次，而且內心戲的變化亦大，不易拿捏，偏偏張國榮將阿Rick發揮到極致，將他的複雜化和悲痛一面演繹得淋漓盡致，亦是經典之一。今次就跟影迷一起細看5件你不知道的《鎗王》趣事！

過去張國榮儘管不是演大好人角色，都只是行徑上帶點不羈，極其量是具邪氣，甚少去到《鎗王》的殺人滅口。（影片截圖）

張國榮要求化妝師特登化殘自己。（電影劇照）

1. 對化妝師有特別要求

張國榮在戲中本來是位戰射擊（IPSC）的比賽高手，更是位改鎗能手，不過在一次比賽途中發生了意外，他舉鎗自衛殺人，但同時引發了他嗜血的本性。在飾演嗜血狂徒阿Rick時，張國榮特別要求化妝師幫他化深黑眼圈，以及令雙眼谷出紅筋，令他看起來更加喪心病狂。

爾冬陞要求張國榮先要熟悉槍械。（電影劇照）

2. 張國榮：爾冬陞提出兩大要求

《鎗王》由爾冬陞監製，張國榮曾在訪問中提及爾冬陞對他有兩大要求，首先要熟識槍械，二是在角色的心態上要表現得好，因為阿Rick的心理轉變分面很大，性格分裂的變態殺手絕對不容易演，不過最終作品面世後，相信影迷都對他的表現給予高評分。

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