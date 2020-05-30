獵奇片《Pieles》變真人真事？　B女天生兩個嘴百年來只有35病例

2017年上映的西班牙電影《Skins》（西班牙片名《Pieles》、中文名片《皮膚》）在網絡人氣甚高，全因故事夠獵奇，講述一名少女天生肛門跟嘴巴的位置倒轉，從小到大飽受歧視，更因為奇怪的外貌得不到真愛。

睇睇《Skins》的人設有幾獵奇

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這個極奇怪異的事情，竟然出現在現實中，美國一名女嬰天生兩個嘴巴，過去百年來只有35宗相同病例，幸好現今醫學昌明，B女已接受手術成功切除第二個嘴巴，電影中的悲劇不會出現。

B女接受手術後樣子。（BMJ Case Reports）

醫學研究網站「BMJ Case Reports」早前刊出一份研究報告，講述一名女嬰天生有兩個嘴巴，除了位置及大小皆正常的嘴巴外，在右臉頰下長出一個0.8吋的小嘴。起初肉眼看並不像嘴巴，但醫生證實結構跟嘴巴一樣，其實B女媽媽在懷孕28周接受檢查時，已發現B女臉上長著異物，但醫生認為是囊腫，所以沒有理會。

點擊下圖睇B女接受手術前模樣

據悉，這種罕見疾病叫雙面畸形（diprosopus），即面部某個部分重覆生長，過往100年內只出現過35宗相同病例。報告指出，B女的第二個嘴巴與本身嘴巴沒連繫，所以她可以正常呼吸及飲食，但第二個嘴巴間中會分泌口水。後來B女接受移除嘴巴手術，除了嘴唇部分，醫生從她的下頜骨除去尚未生長出來的牙齒。手術6個月後，B女基本上已完全康復，但她未能向下郁動下唇，因為該位置的肌肉已失去力量。