邪教片《The Other Lamb》一夫十四妾多人運動　18歲女主靈氣十足

《The Other Lamb》由波蘭女導演Małgorzata Szumowska執導,導演曾兩度在柏林影展獲獎,亦曾擔任威尼斯影展評審,她透露過去收到很多荷里活電影邀請但都不為所動,今次首度執導美國片全因被劇本吸引。她指出《The Other Lamb》的故事為女性發聲去對抗父權,波蘭本土電影界中女導演佔少數,一直處於劣勢。

戲中一男擁14名妻妾,以邪教教主般控制所有人。(劇照)

電影講述女主角Selah從少與父親Shepherd及一群背景相似的女人在一個偏僻森林裡隱居,所有女人均受父親控制及為他傳宗接代,Selah發現自己終有一日要成為父親的人,加上多年來眼見父親如邪教教主般控制所有人,性格堅強且擁有強大信念的她決心要反抗。

眼見父親要強迫與自己結合,女主角決心反抗。(電影截圖)

飾演Selah的是18歲女星Raffey Cassidy,童星出身的她曾在《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and the Huntsman)中飾演童年白雪公主,亦參演過《伴諜同盟》(Allied)及《黑天后》(Vox Lux)等電影。Raffey Cassidy五官標緻、一雙眼靈氣十足,今次在《The Other Lamb》首擔大旗挑戰高難度角色,盡顯演技。

Raffey Cassidy由細靚到大。(劇照)