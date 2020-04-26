邪教片《The Other Lamb》一夫十四妾多人運動　18歲女主靈氣十足

《The Other Lamb》由波蘭女導演Małgorzata Szumowska執導，導演曾兩度在柏林影展獲獎，亦曾擔任威尼斯影展評審，她透露過去收到很多荷里活電影邀請但都不為所動，今次首度執導美國片全因被劇本吸引。她指出《The Other Lamb》的故事為女性發聲去對抗父權，波蘭本土電影界中女導演佔少數，一直處於劣勢。

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戲中一男擁14名妻妾，以邪教教主般控制所有人。（劇照）

電影講述女主角Selah從少與父親Shepherd及一群背景相似的女人在一個偏僻森林裡隱居，所有女人均受父親控制及為他傳宗接代，Selah發現自己終有一日要成為父親的人，加上多年來眼見父親如邪教教主般控制所有人，性格堅強且擁有強大信念的她決心要反抗。

眼見父親要強迫與自己結合，女主角決心反抗。（電影截圖）

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飾演Selah的是18歲女星Raffey Cassidy，童星出身的她曾在《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）中飾演童年白雪公主，亦參演過《伴諜同盟》（Allied）及《黑天后》（Vox Lux）等電影。Raffey Cassidy五官標緻、一雙眼靈氣十足，今次在《The Other Lamb》首擔大旗挑戰高難度角色，盡顯演技。

Raffey Cassidy由細靚到大。（劇照）