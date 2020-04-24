【情留半天】導演真實經歷啟發創作靈感　比電影更催淚動人

1995年上映的《情留半天》（Before Midnight）稱得上是電影史上最成功的浪漫電影之一，導演Richard Linklater憑此片勇奪柏林影展最佳導演，斐聲國際。 電影的靈感來自導演的真實經歷，他曾邂逅一名令他十分心動的女子，二人曾度過浪漫一晚，可惜結局卻慘過《羅密歐與茱麗葉》，比電影更有戲劇性。

導演將自身經歷寄語在Richard跟Amy的故事上。（劇照）

《情留半天》講述來自法國的Celine與美國男孩Jesse在前往維也納及巴黎的火車上相遇，二人言談甚歡、十分投契，本應到達目的地後要各散東西，但在捨不得對方的情況下，Jesse建議跟Celine在維也納共度一天，他說也許未來10年或20年後，Celine對婚姻感到不滿時，會想到假如選擇另一個男人的話會變成怎樣，他希望Celine會想到他。

導演事隔多年才知道Amy的下落，抹走了遺憾但添上一份哀傷。（劇照）

這番話成功打動到Celine願意跟Jesse下車，由於沒錢租酒店房，二人在維也納街頭漫步，一起創造了不少甜蜜畫面，相處之下亦更了解對方對於生命及愛情的看法。最後Celine跟Jesse照原定行程各散東西，二人相約半年後在同一地點見面。

據悉，男主角伊凡鶴基與女主角茱莉蝶兒在拍攝時自行加插不少對白，令劇情生色不少，二人在續集中升呢變編劇。（劇照）

這個彷彿只有在電影才會發生的夢幻劇情，原來是改編自導演的真實經歷Richard Linklater，他在1989年的秋天，到費城探望完姊姊準備回紐約時，在當地一間玩具店偶遇了一名叫Amy Lehrhaupt的年輕女子，二人共度了一晚良宵：「由半夜到清早6點，周圍逛逛、調情，做一些你現在不會做的事」。

就像電影的男女主角般無所不談，Richard跟Amy聊藝術、科學及電影，當時導演已準備用電影來紀錄那一晚美好又奇妙的感覺：「我說我要將這件事拍成一部電影，她問我「這件事」是什麼，我就話是我們彼此間的感覺。」

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就像《情留半天》的結局，Richard跟Amy交換了電話，可是他們沒有像《日落巴黎》（Before Sunset）般再見面，到2012年開拍第3集《情約半生》（Before Midnight）時，導演才得悉Amy在《情留半天》開拍前的一段時間遇上交通意外死亡，多年來才沒有跟Richard聯絡。雖然戲外兩位主人翁有緣無份，導演透過電影三部曲將這份情感流傳至今，可算是對這位令他心動過的女生獻上的最佳紀念品。