何鴻燊逝世｜何超儀轟開拍賭王傳不尊重　伍仕賢死撐：白日夢而已

「賭王」何鴻燊於本周二（26日）在養和醫院逝世，享年98歲。美籍華人導演伍仕賢翌日（27日）就在網上公開表示要開拍「賭王傳」的電影，更指自己打算邀請曾合作過的吳彥祖擔正演出賭王。

據知何家對於這件事很反感，何超儀更指伍仕賢連一聲招呼都冇打，就單方面公開要為「賭王」拍生平電影，非常不尊重。

何鴻燊於5月26日逝世，享年98歲。（資料圖片）

美籍華人導演伍仕賢日前在微博上載了一張「賭王」何鴻燊年輕時的照片，以及一張吳彥祖的照片作對比，更留言兼tag吳彥祖：「來吧，咱們哪天一起拍個賭王傳電影吧」伍仕賢更自爆，自己初中是在澳門上學的。

據知，何家對此事感到很反感，事關伍仕賢導演完全沒有與何家打個招呼，表示自己有意要拍以賭王生平為題材的電影。

何超儀亦表示，對於有人想拍一部以爸爸為題的賭王傳電影，感到不滿。超儀本身都有電影製作公司，但她從未打算要為爸爸拍部自傳式電影。

對於伍仕賢就在網上公開表示要開拍「賭王傳」的電影，何超儀表示很不滿。（資料圖片）

對於爸爸剛離世，就有人單方面在網上開post，要拍一部賭王傳電影，超儀覺得對方相當不尊重，居心叵測。伍仕賢在沒有徵詢何家的同意下，加上「賭王」才剛去世，超儀覺得這事是有違道德。

有指，超儀知道好友吳彥祖其實都不知道發生甚麼事，一切都是伍仕賢的一廂情願。超儀強調任何電影人要拍賭王的生平，需要何家的同意及授權。

何超儀強調任何電影人要拍賭王的生平，需要何家的同意及授權。（VGC）

另一邊廂，有網民在伍仕賢的貼文下表達不滿指「人家剛去世了幾天你就興高采烈拍電影」，而伍導演就死撐表示是其他人亂報，「我什麼時候說過要拍這個電影？請仔細看我發的文字。」，又有網民叫他要「說到做到」，但伍仕賢就話「白日夢而已，此類電影估計通不過」。

有網民在伍仕賢的貼文下表達不滿指「人家剛去世了幾天你就興高采烈拍電影」。（微博截圖）

伍仕賢2001年自編自導電影劇情短片《車四十四》獲得了威尼斯國際電影節評委會特別獎；2005年自編自導的《獨自等待》由夏雨、李冰冰和妻子龔蓓苾領銜主演，周潤發等影星友情客串，是一部深受內地80後喜愛的浪漫喜劇之作。

在2012年，伍仕賢曾與吳彥祖合作拍他執導內地電影《形影不離》，更邀得金像影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）演出。