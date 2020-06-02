大島優子傳會全裸演偷食人妻搏到盡　激烈床戲導演讚︰演技大爆發

正當AKB48初代「神7」成員的渡邊麻友，日前公佈引退，前成員大島優子就為事業豁出去，演出日本知名導演石井裕也執導新片《存活了》，在戲中飾演一個背夫偷食的人妻，與人發展不倫關係，會有一連串的激烈床戲。

日本女團AKB48前成員大島優子，參演導演石井裕也的新片《存活了》，電影將會在香港上映。大島優子表示透過這部戲，學會了如何赤裸面對角色，率直地表現。（網上圖片）

日本女團AKB48前成員大島優子，在《東京夜空最深藍》的導演石井裕也的新作《存活了》，與男星仲野太賀拍檔，飾演一個出軌人妻「奈津美」。

大島優子在戲中與仲野太賀是青梅竹馬，婚後育有一個五歲的女兒，原本過着平凡的生活，直至有一天仲野太賀早退回家踢爆老婆偷食，被揭發奸情後，二人的婚姻關係出現了意想不到的變化。

其實，現年31歲的大島優子已經不是第一次演出不倫戀的角色，在日劇《東京白日夢女》也曾有過發生不倫關係的演出。

不過，今次大島優子在《存活了》，要面對家人、丈夫等壓力，有更多內心戲可以發揮，據知連導演都讚她這次的演技大爆發，「一邊看她演戲，一邊感到震驚，感覺她要把所有演技細胞都爆發出來。」

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大島優子今次可說是搏到盡，在戲中要應付一連串的床上情慾戲，日本媒體更指大島優子可能會全裸上陣。

電影《存活了》將在今年秋天在日本上映，據知兩岸四地，包括內地、香港、台灣、澳門都會緊接日本上畫，影迷今次有福了。