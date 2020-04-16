吉卜力｜盤點世界各地宮崎駿動畫海報　有款憑意境突圍媲美日本版

最近因為新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情影響，大家都要盡量留在家中抗疫，而吉卜力工作室的經典作品就成為很多影迷想觀看的心水之選。 吉卜力之中由宮崎駿執導的動畫尤其著名，世界各地可算是無人不識，大家可能會以為日版的海報原汁原味一定最出色，但原來以下這個版本的海報卻突圍而出，甚至獲日本影迷大讚，「這海報應該要反過來引進日本。」

吉卜力之中由宮崎駿執導的動畫尤其著名，在世界各地都有很多粉絲，《千與千尋》是很多影迷的最愛。（Twitter圖片）

大師宮崎駿筆下出了多部經典，其中《龍貓》與《千與千尋》絕對是他的代表作。在2018年適逢《龍貓》上映30週年，以及在2019年，就有設計師為以上兩套電影製作新海報，當時這兩款設計更獲得大量影迷激讚，「能夠將電影的故事融入海報中」、「幅海報靚到好似有聲咁」。

但萬萬想不到，這款新海報竟然不是出自發源地日本，但就連日本粉絲都大讚︰「這個版本的海報太可愛了！」覺得設計師把這個經典作品，以一個全新的有趣視角呈現出來。

2018年《龍貓》適逢《龍貓》上映30週年，就有設計師出了兩款新海報。（網上圖片）

點撃即睇邊兩個版本的海報能突圍而出？

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其實，這兩款海報之所以獲得不錯好評，是因為例如《龍貓》這個新版本，大家就仿似看到小梅和小月兩姊妹走在稻田之中，但忠實粉絲應該一眼就發現這個其實是龍貓那個又肥又大、毛茸茸的肚子，再加上用色很溫暖，所以獲得多個地方的粉絲讚賞，甚至有日本網民話「單單看海報就覺得很感動」，覺得這視角好有趣，希望日本都可以引進這張海報。

《龍貓》這個新版本海報，大家就仿似看到小梅和小月兩姊妹走在稻田之中，但忠實粉絲應該一眼就發現這個其實是龍貓那個毛茸茸的肥肚子吧！（網上圖片）

而這兩款《龍貓》與《千與千尋》的海報，是出自內地的電影海報設計師黃海，他的作品甚至曾獲BBC和荷里活媒體盛讚是「正在崛起的中國設計」，黃海同時也曾為很多電影出品海報，例如《我不是藥神》、《小偷家族》、《影》、《犬之島》等等他都畫過。

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宮崎駿的動畫畫風生動細膩，天馬行空的想像力，令筆下多個故事都感動人心，作品在全球多個國家都相當受歡迎，而由於要配合不同地方文化，電影海報在設計上、外觀上都有分別。

不如就觀賞一下不同國家版本的吉卜力動畫海報有幾靚：