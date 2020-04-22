吉卜力｜派福利12張高清壁紙曬冷　《龍貓》《千與千尋》未算最靚

新冠肺炎肆虐，無論你是打工仔定學生哥，相信都多了時間留在家中工作、網上視像會議或者上堂，甚至因為社交隔離，連同家人朋友傾計，都要靠網上Online Meeting，這個時候美觀的壁紙絕對是不可缺少的。 最近，吉卜力工作室就大派福利，提供官方高清Wallpaper，讓大家在網絡會議時，可以用來作視像聊天的背景。

新冠肺炎肆虐，大家都多了在家開視像會議，這個時候就更需要一張靚的Wallpaper，吉卜力日前就大派福利，上載了12套經典作品的圖片給大家使用。（《千與千尋》劇照）

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近日不少官方電影網站都陸續公開高清劇照，今次就輪到吉卜力工作室，上星期為大家帶來8套經典作品的高清Wallpaper，日前又再加送4張，除了橫向的Wallpaper，更有垂直的可以用到做手提電話的壁紙。

以下12張高清Wallpaper除了可以用作網上視像聊天的背景，更有網民表示，就算不用網上會議，觀看一下勾起不少他們對這些電影的回憶，再次讚嘆動畫真的靚得很細緻，你又能否單憑背景就可以認出是出自哪部戲？即刻考考自己是否忠實fans。

點撃即睇吉力力最新12張高清Wallpaper：

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吉卜力更在官網表示，之後會陸續上幹更多的高清背景，希望大家可以好好期待。