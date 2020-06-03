柯震東舊作《打噴嚏》古天樂公司發行重見天日　仲會有客串彩蛋

2011年台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》紅遍亞洲，全球票房大收12億台幣（約3億港元），主演柯震東和陳妍希雙雙紅起，柯震東更奪得第48屆金馬獎最佳新演員，接連跟楊冪前後合作3次拍了《小時代》系列，仕途看似一帆風順，可惜的是2014年爆出跟房祖名吸食大麻，令演藝事業受重挫。

去年柯震東正式復出，原訂於2014年10月31日上映，由他跟林依晨主演的《打噴嚏》，直到近日九把刀宣布已經處理好電影版權，將於7月23日在香港上映，電影更有古天樂演出一角！

柯震東憑《那些年，我們一起追的女孩》一躍爆紅。（電影劇照）

古天樂除了有投資及發行《打噴嚏》，當中仲會演出一角。（《犯罪現場》劇照）

古天樂除了有投資及發行《打噴嚏》前名為《不倒俠》。（劇照）

事實上從2014年柯震東爆出吸食大麻後，直到他2019年正式復出，中間長達5年時間，其實柯震東都有作品推出，不過產量不多，而在這段「空白期」，他最需要處理反而是心理問題。

柯震東拍完《那些年，我們一起追的女孩》後爆紅，再接拍《小時代》系列。（電影劇照）

柯震東拍足《小時代》4套系列，不過爆出吸食大麻事件後，2015年6月官方釋出《小時代：靈魂盡頭》的最新預告片，其中柯震東有2秒的鏡頭，令網民質疑中國大陸的廣電總局已對柯震東解除禁令，不過在相關的電影海報和演員名單上依然沒有柯震東的蹤影，在電影上映後才證實到柯震東在戲裡飾演「顧源」一角仍然保留一定戲份。

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柯震東在爆出醜聞後，面對非常大的壓力，他在2019年曾表示：「我是每天起床面對心理醫生的人。」更自揭有失眠困擾，不過他也坦言：「大家都在幫我，會努力正能量！」再指出如果可以重新選擇職業的話，仍是會毫不猶豫地選擇當演員，因為真的好愛演戲。

而原訂在2014年上映的《打噴嚏》，終於在6年後上映，早前柯震東都自嘲自己都已經30歲了，在最新的一個post寫下「只要站起來...就不算輸！一路以來我都沒有認輸！！所以為了一路以來的一切跟你們...我會最勇敢的！！陪我一起體驗這個過程」。