多圖｜《誰是被害者》李沐成功搶鏡　導演讚：看她100分鐘都不厭

Netflix台劇《誰是被害者》最近引起不少人的關注，演出包括有張孝全、許瑋甯、林心如以及新演員李沐，她在《誰是被害者》中飾演張孝全的女兒江曉孟，本科不是修讀演藝的她令觀眾更加印象深刻，今年只得23歲的她可謂前途無限！

李沐在Netflix《誰是被害者》飾演張孝全的女兒。（劇照）

李沐於2017年入行，初時擔任模特兒的工作和拍攝MV，2018年終於拍攝電視劇《你的孩子不是你的孩子》。因為李沐本來就讀於台灣實踐大學服裝設計系，而非演藝科班出身，直到最親的奶奶離世，她開始反思人生，決定找回自己，毅然前往英國讀書修讀藝術，但後來又因星探在IG中發掘了她，更於2019年獲得《誰是被害者》江曉孟一角，再決定放低學業，從英國返回台灣進行拍攝的決定。

李沐因一場隔著電腦的「爆喊」戲，震撼了導演，單憑4分鐘的表演贏走江曉孟一角。（劇照）

事實上，去年備受觸目的台灣電影《返校》引起亞洲的廣乏關注，其實李沐都有參與演出，不過就因為戲份、對白、鏡頭真的少之又少，難以吸引到觀眾的目光，她在《返校》中飾演讀書會成員的周欣。

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李沐將會擔正演出《青春弒戀》的女主角。（李沐IG）

近日有消息指出李沐在《誰是被害者》中因表演非常出色，下半年加碼進軍銀幕，將會擔正女主角拍攝首部電影《青春弒戀》也是一部懸疑片。根據電影公司透露，何蔚庭導演在看到李沐表現時，已經眼睛一亮，試鏡的一幕戲令他整個人醒過來之餘，更站了起來，發現很多有趣且不同的面貌，大讚她長相耐看、觀眾睇足100分鐘都不會膩、是五年才能遇到一次的好演員。

雖然電影公司表示試鏡該場戲還沒辦法公開，無法提供太多資訊，不過可以跟大家透露的是李沐將會有很多「感情戲」，將會突破她在《誰是被害者》的角色印象，也會有更大的尺度。

《青春弒戀》將會由林柏宏、金馬獎最佳女配角丁寧以及李沐出演。（林柏宏IG）

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《青春弒戀》將會圍繞在一場發生在台北的青少年殺人案，檢視社會上需要集體面對的問題，戲中會有6位主要角色，目前得知有李沐、丁寧和林柏宏，擔任女主角的李沐更是緊扣全戲的重要人物。

該戲原訂5月開拍，但因新冠肺炎疫情影響，延至下半年才會投入拍攝，電影方表示導演保持樂觀態度，希望《青春弒戀》有機會在香港上映，跟影迷一同分享好戲。

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