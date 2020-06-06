【打噴嚏】半裸柯震東瘋狂操練！靠「鮪魚線」打動林依晨芳心？

柯震東和林依晨主演的《打噴嚏》雪藏多年，終將於2020年暑假第一天率先上映。柯震東飾演勝率永遠「+0」卻屢敗屢戰的拳擊手，電影中他之所以能成為與眾不同的英雄，其實就是因為林依晨一句「最喜歡勇敢的男生！」柯震東也笑說：「在電影中一開始就要用一點都不精壯的『弱雞』身材去打拳擊，才能塑造後面的『不倒俠』形象。」而在片中他也接受各種地獄式苦練，讓人看得熱血賁張。

戲內柯震東為得到林依晨芳心，要成長為「勇敢的男人」，於是接受地獄式訓練，有不少半裸鏡頭：

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柯震東片中扮演拳擊手，在深山裡瘋狂重訓，扛水桶、背樹木、馬拉松跑步、打沙包樣樣齊！不走捷徑，堅持將一個招式練到最強。拍攝過程不少裸露上半身鏡頭，不過他自謙僅僅有「淺淺的鮪魚線」，呼應片中男主角王義智是平凡人意外走上練拳之路的狀態。他也透露，《打噴嚏》是化身「不能倒下的男人」：「常常上一場流著血，下一場戲就要拍攝戀愛鏡頭！」渾身充滿血腥味談情說愛，堪稱另類的浪漫，林依晨也笑稱：「我常常看見他一身是血的來找我談戀愛！」

林依晨也笑稱：「我常常看見他一身是血的來找我談戀愛！」（《打噴嚏》劇照）

《打噴嚏》讓柯震東從戲裡到戲外都徹底轉變成獨樹一幟又熱血的英雄化身，也令觀眾忍不住激動高呼：「希望能像柯震東一樣揮拳，當個帥氣的男人！」倒下了後堅持要再站起來、堅持一個招式練到最強、堅持做下去的精神，就是這部電影最獨一無二的熱血。

《打噴嚏》展現充滿熱血風格以及為愛奮不顧身的奇幻愛情電影，繼全球熱賣的青春純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》之後，同名小說《打噴嚏》改編登上大銀幕，由柯孟融與戚家基共同執導。電影結合愛情、動作元素，台灣導演柯孟融曾入圍東京、首爾等短片影展奇幻單元，香港導演戚家基在科幻和動作片領域有著豐富的執導和製作經驗，共同打造這部兼具精彩動作場面與深刻熱血愛情之作。

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