柯震東《乩身》斬妖除魔　低潮5年首接台劇　食粥食飯靠今舖？

台灣男星柯震東首度在台演出電視劇《乩身》，故事以奇幻驅魔類型為主，預計耗資高達台幣1.8億的製作費，10日舉行探班記者會。柯震東因為2014年吸食大麻事件後，聲勢重挫，近幾年幾乎沒片可拍，他以該劇積極復出，還在記者會上自嘲說：「體力挑戰很大，有5、6年沒拍打戲了，而那些片到現在還無法上映。」

柯震東自5年前爆出吸食大麻醜聞後片約大減，唯一公開上映的主演電影僅有《再見瓦城》：

柯震東爆發呼麻事件之後，片約大減，唯一公開上映的電影僅有《再見瓦城》以及客串演出的《報告老師！怪怪怪怪物！》。這次他以電視劇《乩身》正式復出，並在劇中演出三太子的乩身，坦言看了劇本後對宮廟文化很有興趣，才會接下這部劇，他還幽默表示：「這個角色歷盡滄桑，OK，我很好揣摩。」柯震東在片中接受武術指導洪天祥的訓練，與郭子乾有多場打戲，他也誇讚郭子乾身材很好，很健壯，與他對打很過癮。

這次柯震東以台劇《乩身》正式復出，並在劇中演出三太子的乩身，他坦言看了劇本後對宮廟文化很有興趣，才會接下這部劇，他還幽默表示：「這個角色歷盡滄桑，OK，我很好揣摩。」（聯合新聞網授權使用）

王柏傑在劇中飾演「三太子」，時常透過附身柯震東到處去斬妖除魔，王柏傑早前在《罪夢者》中秀出壯碩肌肉，被問及是否還會再度裸露，他笑答：「上次露太多，這次包比較緊，但如果導演後面有需要，我是可以啦。」王柏傑這次為了演出三太子，還要刻意咬着棒棒糖，並用可愛且調皮的語氣說話，「其實很困難，因為我長得又不可愛。」

監製Rita表示《乩身》的原著小說已經寫到第8集，未來希望能像荷李活的《復仇者聯盟》一樣，發展出不同神明的乩身，這次也找來《返校》的特效團隊，打造前所未見的本土神怪風格，目前會在先拍完首集之後，再與Netflix等國際平台洽談播映版權，然後再拍攝後續的集數。