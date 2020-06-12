金都｜陳俞希Hailey經常被媽媽催婚　一招終極還撃以後唔敢再問

新戲《金都》昨日（11日）舉行首映禮，黃綺琳導演、演員鄧麗欣、朱栢康、林二汶、陳俞希、麥子樂等人都有出席。

陳俞希（Hailey）接受訪問時表示，事隔多年再戰大銀幕，很高興能與好友麥子樂演一對，在戲中鬧交多過食飯，合作非常愉快。而現實中其實都經常被家人催婚，但Hailey就以一招令到媽媽不再追問婚事。

現年32歲的Hailey透露，之前都有被家人催婚。（梁碧玲 攝）

《金都》以太子的平民化婚慶聖地金都商場為背景，講述三十多歲的阿芳（鄧麗欣 飾）為了應付男友的催婚，逼於處理早年為賺錢而假結婚的爛攤子。戲中陳俞希與麥子樂就飾演一對新人，去到金都商場找朱栢康影婚照。

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劇情講到二人拍攝婚紗相時，不斷有爭拗，「基本上我們拍攝當日，有我們出現的場面都是吵架。其實我與子樂認識多年，本身不知道今次的對手是他，去到現場知道跟他演一對的時候感覺份外熟悉，所以完全不會有尷尬，拍之前還可以研究多一點怎樣演，感覺很好。」

陳俞希在戲中與麥子樂演一對新人。（梁碧玲 攝）

《金都》以婚姻為主題，談討女性是否除了結婚生子之外就沒有出路？Hailey透露細個時，的確會覺我25歲要結婚，30歲就要生小朋友，「但隨著現在見到很多朋友，結婚後可能意見不合離婚等情況，其實真係不心急。如果說想不想生小朋友？我都想的，但不會是短期內的事。」

《金都》昨日（11日）舉行首映禮，黃綺琳導演、演員鄧麗欣、朱栢康、林二汶、陳俞希、麥子樂等人都有出席。（梁碧玲 攝）

Hailey也表示以前都有被家人催婚，「我媽媽之前都會經常問我幾時結婚，後來我有一次我發脾氣，直接跟她說『我不結婚了，不要再問。』結果她就沒有再追問。」Hailey指媽媽可能明白到這回事是不能迫的，所以就不再跟她討論這個話題。

提到日後結婚會想以甚麼形式舉行？Hailey就話很希望可以旅行結婚，反而不太想擺酒，最想朋友可以玩得盡慶，「如果在一個很美的地方，可能在一個villa或渡假村入面跟大家聚會就最好。」