金都‧專訪｜導演貪朱栢康個樣夠寫實　「邊有咁多靚仔靚女情侶」

人到所謂「適婚年紀」，男與女或多或少都會被追問幾時結婚、幾時生仔等問題。到底婚姻是否就等如一段愛情的大團圓結局？

電影《金都》（MY PRINCE EDWARD）由鄧麗欣（Stephy）及朱栢康（朱康）主演，導演黃綺琳（Norris）接受專訪時就表示看中朱康出演的原因是他的樣子夠寫實，加上不想讓人覺得這是一部很商業的愛情電影，所以覺得他是角色Edward的最佳人選，「現實中哪有這麼多靚仔靚女是一對。」

朱栢康首次擔正拍電影，在《金都》與鄧麗欣演一對，導演黃綺琳表示當時決定找朱康是因為他的樣子夠寫實。（葉志明 攝）

新戲《金都》以經營婚禮服務的金都商場為背景，講述Edward（朱栢康 飾）與阿芳（鄧麗欣 飾）同居兼拍拖多年，Edward向女方求婚，但阿芳卻對婚姻抱有很多猶豫。

鄧麗欣（Stephy）在片中飾演阿芳，原來多年前曾因為錢而與人假結婚。（《金都》劇照）

Edward的性格孩子氣但控制慾強，對女友極為緊張，怕對方太暴露，連衣著都要干涉。Edward不時又來個奪命追暈Call查阿芳行蹤，私下很聽媽媽（鮑起靜 飾）的話，演活裙腳仔的性格，這樣的男友真的不是人人頂得順。

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貪朱栢康樣子夠寫實

電影談及婚與不婚的選擇和自由，場景故事富有港味，導演Norris就表示她看中朱康演出男主角是貪他的樣子夠寫實，「2013年，我看過他演出盧煒麟（《今晚打喪屍》導演）執導的「鮮浪潮」作品《殺手奏鳴曲》後念念不忘，那條片不算很多人看過，但我覺得他很有節奏感和電影感，近期她又看到他與Rosa（韋羅莎）幫許廷鏗拍的MV 《演員的自我修養》，裡面他與Rosa演了很多電影場景，我就覺我他很適合電影。」

導演Norris看過朱栢康演出「鮮浪潮」作品《殺手奏鳴曲》後念念不忘。（葉志明 攝）

「現實中哪有這麼多靚仔靚女是一對」

Norris之後在創作《金都》劇本時，再次想起朱康，「其實我是很不想讓人覺得這是一部商業愛情片，很多人都跟我說你用Stephy，會想起很多商業愛情片，我也不想帶給人這樣的感覺。加上，現實中哪有這麼多靚仔靚女是一對，通常靚女隔離那一位都未必是靚仔的嘛。」

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朱康在旁笑指，「你直接一點吧，通常都是醜樣吧」，對於帶給別人寫實的形象，朱康就坦言自己也高興能夠參與這部電影，「對於寫實這個講法，我想這也是好事來的，可能一種寫實感，反而在演出時的彈性會更好，我也接受這個說法。」

（葉志明 攝）

朱康：最深刻是拍「床戲」

朱康首次擔正拍戲就與Stephy演一對，他都話起初的心情很緊張，幸好與對方很快就建立了一種信任，「我自己最喜歡是拍『床戲』，那些pillow talk（枕邊細語），其實事前我認識Stephy，但她不認識我，去到這樣親密的戲，她也去到一個位置，我的確會有一些壓力，但一開拍很快我就消除了這種壓力。」他透露Stephy是一個很支持對手的演員，所以他最深刻的就是枕邊細語那幾場戲，看到那幕情境時他都會覺得是很甜蜜的。

朱康最喜歡是拍「床戲」，講緊的是他與Stephy在床上，那些枕邊細語的戲份。（《金都》劇照）

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