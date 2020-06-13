《神奇女俠1984》《TENET天能》宣布延期上映　睇清華納最新檔期

受新冠肺炎疫情影響，由名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的新戲《TENET天能》原訂7月17日上映，基斯杜化路蘭本來講明不會延期上映，正是為了電影業復工之日，影院有大片上映，可以吸引到觀眾入場睇戲，但考慮到新冠肺炎疫情和Black Lives Matter的相關示威活動，還是避免不了宣布延期上晝，另外《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）跟《TENET天能》同樣雙雙宣布延期上映。

由基斯杜化路蘭執導、監製、編劇的《TENET天能》延檔至7月31日上映。（電影劇照）

事實上基斯杜化路蘭都有堅持要在暑假檔將《TENET天能》帶給大家，所以《TENET天能》只是延期兩星期，延檔至7月31日上映，仍然會是新冠疫情後首部上映的荷里活的大片，而且比起其他一推就遲足一年的大片，影迷已是等得少了。

加上《TENET天能》成本很高，預算超過2.05億美元（約16億港元），所以華納兄弟（Warner Bros.）須確保世界各地至少有80％的電影院落實會開放，尤其是美國3500間電影院均會復工，《TENET天能》並能在全球至少3萬個戲院上映才不會虧損。

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《神奇女俠1984》原定於2020年6月5日上映，現官方宣布延檔至10月2日上映。（電影海報）

此外，DCEU年度重頭戲《神奇女俠1984》同樣宣布由8月14日延檔到10月2日才會上映，相信此舉是為了避免在短期內有兩套華納兄弟的大片上映，變成自己公司內鬥，可以在一部大片上完再有另一部接力問世。

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《勝利號》是宋仲基事隔3年參與的首部電影。（YouTube截圖）

另外，由宋仲基和金泰梨主演的科幻韓國電影《勝利號》，上月釋出先導預告，當中的特技效果已被網民大讚可以挑戰荷里活水平，原訂今年夏天上映，不過日前電影製作公司宣布因新冠疫情的關係，《勝利號》同樣需要延期，將會在中秋檔期跟影迷見面。

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