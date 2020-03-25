新冠肺炎｜《神奇女俠1984》終告押後上映　路蘭《天能》獲免疫？

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，美國多間大型戲院都需要關閉，多套電影上映無期，或需延後上畫，就連原先企得最硬遲遲未肯公布的華納兄弟（Warner Bros.），今日都宣布由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》（Wonder Women 1984）都會改期公映。

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》改為8月14日上映。（電影劇照）

《神奇女俠1984》導演Patty Jenkins在個人Twitter寫下︰「我們是以大銀幕的標準來製作《神奇女俠1984》，我相信在戲院才能感受到當中的力量。在這個可怕的時間點上，當大部分戲院都很掙扎時，很高興可以調整電影檔期到2020年8月14日，在你身邊的戲院上映，為大家祈求有更好的時間。」

影迷都留言指會耐心等待《神奇女俠1984》上映。（姬嘉鐸Gal Gadot IG）

另外，姬嘉鐸都有透過個人Instagram跟影迷傳達電影延期的消息，她寫下︰「在這個黑暗又可怕的時間上，我期望前面會有更光明的未來，在那裡我們可以再次跟大家分享電影帶來的力量，很高興可以調整電影檔期到2020年8月14日上映，希望全部人都是安全，傳送我的愛給大家。」

換句話說，導演和姬嘉鐸都講明《神奇女俠1984》必定會在戲院公映，即表示不會好像雲迪素的《喋血戰士》一樣轉戰為網上收費觀看，影迷想睇戲仍要多等5個月，希望到時候新冠肺炎疫情已受控。

姬嘉鐸早前跟一眾影星拍片唱歌，帶點愛俾大家。（Gal Gadot IG）

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原訂6月26日上映的《狂舞紐約》（In the Heights）確定無限期延後上映。（電影劇照）

另外同樣是華納兄弟出品原訂6月26日上映的《狂舞紐約》（In the Heights）、5月15日上映的《狗狗震！》（Scoob）以及溫子仁新作8月14日上映的《Malignant》全部都因為趕不及完成後製，確定無限期延後上映，目前仍未公布最新上畫日子。

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