【天能TENET】首預告　基斯杜化路蘭繼續玩時間概念戲名暗藏異能

《潛行凶間》、《星際啟示錄》由知名大導基斯杜化路蘭製作，他導演兼監製的新作《天能》（TENET）將於2020年夏天7月17日上映，官方Twitter上星期發放一條短片，不過整條片都是黑底白字或是白底黑字寫有不停順時針打轉，點睇都係「TENET」，似乎又有暗藏訊息，而昨晚（19日）官方終於釋出首條預告！

知名大導基斯杜化路蘭新作《天能》終於有首條預告面世！（電影預告擷圖）

《天能》由約翰大衛華盛頓（John David Washington）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）和艾倫莊遜（Aaron Johnson）等人主演，在最新預告中不止一次的對白跟時間有關，如：「歡迎來到來世」、「事情還沒發生」、「時間將至」等等，明顯電影會貫徹路蘭作風，圍繞着時間這個大主題來進行，相信又是一套極燒腦的電影！

簡尼夫班納送「天能」一詞給約翰大衛華盛頓，相信在戲中會起關鍵作用。（《天能》電影預告擷圖）

而男主角約翰大衛華盛頓本來就是位前美式足球跑衛，大導基斯杜化路蘭對他拍攝動作戲份有讚冇彈，預告講明他要通過考驗，才「歡迎來到來世」更要以全新的角度來看這個世界，爬樓、飛車、飛船、甚至乎直昇機的戲份都難不到他。

有指今次任務勁過阻止核戰！（《天能》電影預告擷圖）

另外片中都有提到他們的任務是試圖阻止第三次世界大戰，不單單指是「核戰」，而是更糟糕的事情，加上未知角色身分的簡尼夫班納（Kenneth Branagh）跟約翰大衛華盛頓交談時，將戲名「天能」一詞相信「送」給他，相信這詞在戲中極為重要，因為它可以此開啟正確的大門，也有機會開錯門。

基斯杜化路蘭早前接受過外媒《Entertainment Weekly》訪問，曾提及《天能》是跟國際間諜組織有關的動作電影，跟一般的間諜電影大有不同，希望會帶給觀眾更新鮮和刺激的觀感。

暫時已知羅拔柏迪臣會派演約翰大衛華盛頓的車手。（《天能》電影預告擷圖）

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《天能》最新預告