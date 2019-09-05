【綁靈】潘紹聰分享電梯靈異事件　女同事：以為入咗異度空間

由「鬼王」潘紹聰監製，陳鵬振導演，陳家樂、曹佑寧主演的驚慄片《綁靈》將在九月五日上映。 潘紹聰曾經參與過不少恐怖電影的幕前幕後，這次身為監製，都為電影提供了不少意見。「鬼王」近日又跟大家分享靈異事件，今次就輪到一件在電梯發生的怪事。

潘紹聰曾經參與過不少恐怖電影的幕前幕後，最近他提到一件在電梯發生的怪事。（葉志明 攝）

「鬼王」提到其實多年來聽過不少關於電梯的靈異事件，他指出尤其是一個人坐電梯的時候，可能會特別多幻想，有時望到玻璃反光，有倒影，聯想也會特別多。他分享一次男聽眾的故事。該男聽眾表示，自己跟一位女同事住的地方相近，很多時候放工都會一起收工，一起回到各自的住所。有一日，他們依舊一起收工，怎料第二天那位女同事跟她說，昨晚原本應該七點前就會回到家，最後竟弄至8至9點才回到家中。

+ 7 + 6 + 5

那位女同事住在屋苑的7樓，電梯剛剛走了，所以她坐上了另一部經8樓的電梯，「一進入電梯，就見到兩位大概像讀幼稚園年紀的小朋友，但他們的校服卻有點奇怪，不似這個年代校服，是套好靚的校服。兩位小朋友好像看不到我似的，細聲講大聲笑，氣氛很詭異，最後他們沒有出電梯。」

女同事表示回到家中，感覺很不舒服，有種想暈低的感覺，想起來愈覺毛骨悚然。望到家中的時鐘，竟然已經8點多。」

一位男聽眾跟「鬼王」，分享女同事在電梯遇過的怪事。（影片截圖）

第二天，那位女同事上網搜尋，想看看到底住所附近有沒有類似的學校以及附近學校的校服，但她發現根本沒有這間學校。加上，由公司到家的路程，她根本沒可能8點多才回到住所，所以她懷疑自己那段時間，可能進入了一個異度空間。