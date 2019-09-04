【綁靈】潘紹聰粉墨登場會鬼后　惠英紅︰試過瞓覺撞過班「細路」

由「鬼王」潘紹聰監製，惠英紅、陳家樂、曹佑寧主演的驚慄片《綁靈》，將於9月5日上映。貴為鬼王的潘紹聰，曾參與過不少恐怖電影的幕前幕後，今次晉身監製，為電影提供不少意見，更粉墨登場參演一角。而且今次仲同經驗豐富的影后惠英紅合作，來一次「鬼王」與「鬼后 」坐鎮，真係雙鬼拍門。

拍過不少靈異題材的紅姐，可謂駕輕就熟。（《綁靈》劇照）

嬰靈體可以纏繞多年

著名靈異電台節目「恐怖熱線」的主持潘紹聰，去過不少鬧鬼地點拍攝，身經百戰的他坦言今次的電影拍攝相對輕鬆，拍攝前亦沒有什麼特別準備。「只係做少少普通嘅祝禱就可以。」雖然講得淡定，但由於電影在泰國拍攝，鬼王對該處都有難忘經歷分享。「之前試過帶團去泰國祈福，點知有位女士突然俾靈體上身，發狂時嘅力量係要四五個男人先捉得住，我就係其中一個，親身遇過真係好驚好真實。」

那麼作為「鬼王」，又最怕咩鬼？潘紹聰：「最怕梗係窮鬼啦，一個人無錢可能乜都做得出。」隨後再認真作答：「冤鬼是最得人驚，試過有些涉及嬰靈個案，怨念好深，可能過了幾千年都不散，只能夠等待他們的怨念自行解除。」

潘紹聰有參與一角，會帶來恐怖感還是喜感呢？（《綁靈》劇照）

紅姐撞鬼都好淡定

影后惠英紅拍過無數怪異題材的電影，包括《心魔》、《血觀音》、《殭屍》等懸疑驚悚電影，更為她奪得不少殊榮，更令紅姐奪得「鬼后」稱號。叫得鬼后，真係鬼唔怕，紅姐就分享一次霸氣經驗：「有次拍戲途中瞓晏覺，有好多細路嘅靈體在附近擾攘，我就話乖啦，畀阿姨瞓陣啦，我瞓醒發現只得我一個，其他人一早聽到聲，都驚到走晒。」

另外，紅姐再分享一個靈異遭遇︰「我之前好鍾意收藏真的陪葬品，有次酒店瞓覺，見到天花板有好多個大嬸的頭圍住我，全都是穿古裝的，更操北京腔來罵我，於是我不斷唸經才無事。」事後紅姐才驚覺，自己枱上擺放著古代首飾盒正正是陪葬品來的，果然夠猛。